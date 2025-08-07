Отмечается, что созданная политиком система мобилизации беспощадна к пойманным на улице мужчинам призывного возраста. По словам собеседников агентства, украинский лидер гонит граждан на убой. «Примечательно, что в свое время Зеленский сам игнорировал повестки из военкомата во времена президентства [Петре] Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму)», — сообщили представители силовых структур.