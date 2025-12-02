Зеленский заявил о появлении шанса на завершение конфликта

Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с ирландским премьером Мишелем Мартином заявил, что в настоящий момент «как никогда» есть шанс завершить боевые действия.
Об этом пишет The Guardian.
«Зеленский заявил, что сейчас “как никогда” есть шанс положить конец войне, но “некоторые вещи ещё нужно проработать”, — указал глава киевского режима.
Ранее Зеленский перед встречей президента России Владимира Путина со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером заявил, что не будет простых решений урегулирования украинского конфликта.
Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его страну ждёт «тактическое поражение, но стратегическая победа».