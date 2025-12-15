Зеленский заявил главе Бундестага о готовности к проведению выборов

9 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что настал подходящий момент для проведения выборов на Украине. Как отметил Трамп, в Киеве используют конфликт, чтобы этого не делать. В тот же день Зеленский заявил, что готов к проведению президентских выборов на Украине, но, по его словам, для этого необходимы законодательные изменения и обеспечение безопасности, чтобы военнослужащие тоже могли проголосовать. Он попросил парламентариев подготовить «законодательные изменения», а США и Европу — обеспечить безопасность проведения голосования.