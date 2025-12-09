Зеленский заявил, что «всегда готов к выборам»

Владимир Зеленский заявил, что он «всегда готов к выборам».
Об этом пишет «СТРАНА.ua».
Так глава киевского режима ответил на критику президента США Дональда Трампа.
Ранее Трамп заявил, что настало время провести выборы президента на Украине.
Политолог-американист Малек Дудаков сказал в беседе с RT, что заявление Трампа о том, что Украине пришло время провести президентские выборы, можно назвать знаковым.
Власть на Украине сейчас узурпирована киевским режимом. Зеленский как огня боится выборов, после которых его будущее видится весьма туманным и неопределённым, пояснил в беседе с RT член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.
Узнать больше по теме
Государственная дума: как устроен главный законодательный орган России
Государственная дума — это сердце законотворчества в России. Именно здесь создаются федеральные законы, которые касаются жизни каждого гражданина: от образования и медицины до налогов и внешней политики. В статье разберем, как устроена Дума, кто в ней работает, как проходят выборы и как рождаются новые законы.Читать дальше