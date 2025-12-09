Популярные темы
Зеленский заявил, что «всегда готов к выборам»

Владимир Зеленский заявил, что он «всегда готов к выборам».

Источник: Reuters

Владимир Зеленский заявил, что он «всегда готов к выборам».

Об этом пишет «СТРАНА.ua».

Так глава киевского режима ответил на критику президента США Дональда Трампа.

Ранее Трамп заявил, что настало время провести выборы президента на Украине.

Политолог-американист Малек Дудаков сказал в беседе с RT, что заявление Трампа о том, что Украине пришло время провести президентские выборы, можно назвать знаковым.

Власть на Украине сейчас узурпирована киевским режимом. Зеленский как огня боится выборов, после которых его будущее видится весьма туманным и неопределённым, пояснил в беседе с RT член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

