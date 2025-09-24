Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский выступал на Генассамблее ООН при почти пустом зале

Российская делегация при этом в зале присутствовала.

Источник: Reuters

ООН, 24 сентября. /ТАСС/. Выступление Владимира Зеленского на Генассамблее ООН прошло при практически пустом зале. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

В зале находились в основном представители делегаций, которые также выступают утром (по Нью-Йорку) на Генассамблее. Целые ряды кресел стояли пустыми, даже делегации некоторых европейских стран — традиционных союзников Киева — были представлены лишь сотрудниками постоянных представительств при ООН.

Российская делегация, в том числе первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, при этом в зале присутствует.

Популярность Зеленского в последнее время снижается даже на Западе, в ведущих СМИ США и Европы выходят критические статьи о нем самом и его окружении.