Зеленский высказался об альтернативах миру

Зеленский: Альтернативы миру на Украине нет.

Источник: Reuters

Альтернативы миру на Украине нет и конфликт нужно закончить дипломатическим путем. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский по итогам своих переговоров с главой Белого дома Дональдом Трампом, сообщение опубликовано в Telegram-канале политика.

«Альтернативы миру нет. Мы с американцами считаем — и здесь у нас единая позиция — что необходимо дипломатически закончить войну, оказать давление на Россию, иначе война продолжится», — заявил он.

Зеленский также отметил, что Вашингтон «будут продолжать вместе с европейцами помогать Украине» в случае продолжения конфликта.