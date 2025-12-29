Зеленский высказался об альтернативах миру

Альтернативы миру на Украине нет и конфликт нужно закончить дипломатическим путем. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский по итогам своих переговоров с главой Белого дома Дональдом Трампом, сообщение опубликовано в Telegram-канале политика.