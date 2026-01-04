Зеленский ввел санкции против 70 компаний

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 3 января 2026 года “О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер”, — говорится в указе.
Согласно документу, под ограничения попали 60 компаний с российской регистрацией, 9 — с китайской и одна — с регистрацией на Виргинских островах. Персональные санкции также введены в отношении пяти физических лиц из России. Указ вступил в силу с момента его опубликования.
Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что участники саммита Европейского союза (ЕС) приняли решение о продлении антироссийских санкций на шесть месяцев. По его словам, на саммите Евросоюза было принято решение поручить Еврокомиссии (ЕК) продолжить работу над «репарационным кредитом» Киеву за счет замороженных активов РФ.
Президент России Владимир Путин 27 ноября заявил, что конфискация активов РФ, которые находятся в Евросоюзе, будет иметь негативные последствия. Он отметил, что правительство России по его поручению вырабатывает пакет ответных мер при конфискации активов.