Зеленский встретился с руководством армии США в Киеве

Визит главы штаба сухопутных войск США Дэна Дрисколла и генералов Пентагона в Киев связан с обсуждением нового мирного плана, предложенного президентом США Дональдом Трампом. Поездка организована после встречи в Белом доме на прошлой неделе, где Трамп сообщил, что Дрисколл будет представлять интересы украинской стороны в рамках обсуждения плана. По данным Politico, рамочное соглашение по прекращению конфликта может быть согласовано уже на этой неделе или к концу месяца.