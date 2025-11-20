Зеленский встретился с руководством армии США в Киеве

Владимир Зеленский встретился с американскими генералами, которые прибыли в Киев.
В Киев прибыли глава штаба сухопутных войск США Дэн Дрисколл и несколько генералов Пентагона для встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает издание РБК Украины.
«Зеленский встретился с министром армии США Дэном Дрисколлом и генералами», — передает издание, ссылаясь на источники. До этого в Киеве они встретились с главой Минобороны Денисом Шмыгалем, главкомом ВСУ Александром Сырским и секретарем СНБО Рустемом Умеровым.
Изначально цель визита американских генералов описывалась как «миссия по установлению фактов». Также близкие к украинским властям СМИ утверждают, что делегация привезла детали плана президента США Дональда Трампа по окончанию военного конфликта. Участие в переговорах принимает и глава СНБО Рустем Умеров, который недавно вернулся в Киев на фоне коррупционного скандала.
Визит главы штаба сухопутных войск США Дэна Дрисколла и генералов Пентагона в Киев связан с обсуждением нового мирного плана, предложенного президентом США Дональдом Трампом. Поездка организована после встречи в Белом доме на прошлой неделе, где Трамп сообщил, что Дрисколл будет представлять интересы украинской стороны в рамках обсуждения плана. По данным Politico, рамочное соглашение по прекращению конфликта может быть согласовано уже на этой неделе или к концу месяца.