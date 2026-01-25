Зеленский сравнил права белорусов и собаки Лукашенко

Говоря о текущей обстановке, украинский лидер отметил, что со временем цена нерешенных проблем только выросла. По его словам, зависимость Белоруссии от Москвы якобы усилилась, а последствия этого стали опаснее и ощутимее не только для самой страны, но и для соседних государств.