Зеленский сравнил права белорусов и собаки Лукашенко

«Пока что белому шпицу Лукашенко предоставлено больше прав, чем народу Белоруссии», — заявил Зеленский. Он напомнил, что у белорусов был шанс изменить положение дел в 2020 году, намекнув на прошедшие президентские выборы в стране, однако тогда, по его мнению, международной поддержки оказалось недостаточно.
Говоря о текущей обстановке, украинский лидер отметил, что со временем цена нерешенных проблем только выросла. По его словам, зависимость Белоруссии от Москвы якобы усилилась, а последствия этого стали опаснее и ощутимее не только для самой страны, но и для соседних государств.
Зеленский подчеркнул, что возможность перемен еще может появиться, однако сейчас путь к ним стал значительно сложнее, чем несколько лет назад.
Ранее Лукашенко заявил, что задержался у власти, и попросил сограждан «потерпеть». Он также признавался, что не ищет себе преемника для передачи власти в Белоруссии.