Зеленский снова затребовал ввода войск НАТО на Украину

Отметим, что Россия неоднократно заявляла о неприемлимости присутствия войск стран НАТО на Украине в любом качестве. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любое размещение регулярных воинских контингентов стран НАТО на территории Украины будет расцениваться Москвой как прямое вступление альянса в конфликт. По его словам, такой шаг абсолютно неприемлем для Российской Федерации и неизбежно приведет к прямому военному столкновению. Недавно официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также заявляла, что Россия «категорически отвергает» любой сценарий, предусматривающий появление на Украине «военного контингента с участием стран НАТО».