Зеленский снова затребовал ввода войск НАТО на Украину

Владимир Зеленский заявил, что считает присутствие иностранных войск на территории Украины важным фактором для обеспечения гарантий безопасности. Об этом, как сообщает украинский телеграм-канал «Политика страны», он сказал на встрече с вице-канцлером правительства Германии Ларсом Клингбейлем, прибывшим в Киев.
Комментируя различные уровни вовлеченности западных стран в будущие гарантии, Зеленский прямо указал на желательность прямого военного присутствия.
«Думаю, важно, что они были со стороны крупных стран, ведущих участников “коалиции желающих”. Это имеет значение. “Boots on the ground” (“войска на месте”) — важный фактор», — приводит канал слова Зеленского.
Отметим, что Россия неоднократно заявляла о неприемлимости присутствия войск стран НАТО на Украине в любом качестве. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любое размещение регулярных воинских контингентов стран НАТО на территории Украины будет расцениваться Москвой как прямое вступление альянса в конфликт. По его словам, такой шаг абсолютно неприемлем для Российской Федерации и неизбежно приведет к прямому военному столкновению. Недавно официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также заявляла, что Россия «категорически отвергает» любой сценарий, предусматривающий появление на Украине «военного контингента с участием стран НАТО».
