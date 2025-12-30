Зеленский сделал заявление о войсках США на Украине

Владимир Зеленский ответил журналистам на вопрос о том, насколько соответствуют действительно слова премьер-министра Польши Дональда Туска о том, что США в рамках гарантий безопасности Украине могут направить туда свои войска. По словам главы киевского режима, обсуждение этого вопроса идет с Белым домом и европейскими партнерами.
«Это войска США и поэтому именно Америка принимает такие решения. Безусловно, мы это проговариваем и с президентом Трампом, и с представителями “коалиции решительных”. Мы бы хотели этого. Это была бы сильная позиция в гарантиях безопасности», — заявил Зеленский.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что «ключевым эффектом последних дней» якобы стала декларация США о готовности участвовать в гарантиях безопасности для Украины, «включая присутствие американских войск».
Отметим, что президент США Дональд Трамп официально не подтверждал, что был бы готов направить военных на Украину. Кроме этого Москва официально подтвердила, что ее позиция по вопросу присутствия западных войск на Украине не изменилась и это неприемлемо.