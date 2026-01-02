Зеленский предложил главе ГУР Буданову возглавить офис президента

С 11 февраля 2020 года до 28 ноября 2025 года офис президента Украины возглавлял Андрей Ермак. Он ушел в отставку после того, как к нему с обыском пришли сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины в рамках расследования дела о коррупции.
Кирилл Буданов руководит ГУР Украины с 5 августа 2020 года. Недавно в украинских и российских СМИ сообщалось о возможных кадровых перестановках в руководстве страны. В частности, обсуждается вероятность возвращения посла Украины в Великобритании Валерия Залужного в Киев и его возможное участие в дальнейших политических процессах.
* Внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.