Зеленский предложил главе ГУР Буданову возглавить офис президента

Глава Украины Владимир Зеленский предложил возглавить свою администрацию главе Главного управления разведки Кириллу Буданову*.

Источник: Аргументы и факты

С 11 февраля 2020 года до 28 ноября 2025 года офис президента Украины возглавлял Андрей Ермак. Он ушел в отставку после того, как к нему с обыском пришли сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины в рамках расследования дела о коррупции.

Кирилл Буданов руководит ГУР Украины с 5 августа 2020 года. Недавно в украинских и российских СМИ сообщалось о возможных кадровых перестановках в руководстве страны. В частности, обсуждается вероятность возвращения посла Украины в Великобритании Валерия Залужного в Киев и его возможное участие в дальнейших политических процессах.

* Внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.