Зеленский пожаловался на молчание Запада на удары ВС РФ по Украине

Киев будет добиваться, чтобы мир реагировал, заявил политик.

Источник: Reuters

Глава киевского режима Владимир Зеленский раскритиковал страны Запада за отсутствие реакции на авиаудары ВС России по украинским объектам, пишет РИА Новости.

«Ноль реакции от мира. Мы будем бороться, чтобы мир не молчал», — сказал политик.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» поразил скрытую позицию реактивной системы залпового огня (РСЗО) Himars в Харьковской области.

Кроме того, координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал о серии взрывов во Львовской области. Целями ударов стали склады, промышленные предприятия, аэродромы, отметил он.