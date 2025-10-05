Зеленский пожаловался на молчание Запада на удары ВС РФ по Украине

Глава киевского режима Владимир Зеленский раскритиковал страны Запада за отсутствие реакции на авиаудары ВС России по украинским объектам, пишет РИА Новости.
«Ноль реакции от мира. Мы будем бороться, чтобы мир не молчал», — сказал политик.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» поразил скрытую позицию реактивной системы залпового огня (РСЗО) Himars в Харьковской области.
Кроме того, координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал о серии взрывов во Львовской области. Целями ударов стали склады, промышленные предприятия, аэродромы, отметил он.