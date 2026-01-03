Зеленский попросил у Стармера миллиарды Абрамовича

«Обговорили с Киром и необходимость справедливого решения по замороженным средствам от продажи “Челси”. Это два с половиною миллиарда фунтов, которые могут и должны значительно помочь защите жизней и восстановлению на Украине после всех российских ударов», — написал Зеленский.
Финансовые требования прозвучали на фоне подготовки к новой встрече на высшем уровне в рамках «коалиции желающих». Ранее сообщалось, что она намечена на 6 января. Зеленский также отметил, что сегодня в Киеве проходит проходит активная работа на уровне советников по национальной безопасности, в которой участвуют 18 представителей из Европы. По словам Зеленского, шаги координируются и с США.
Напомним, средства от принудительной продажи «Челси» российским бизнесменом Романом Абрамовичем были заморожены Лондоном еще в 2022 году, и юридические споры вокруг их конфискации и передачи третьим лицам не утихают до сих пор.