Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский попросил у Стармера миллиарды Абрамовича

Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, в ходе которых поднял вопрос о передаче Киеву замороженных активов, полученных от продажи футбольного клуба «Челси». Зеленский настаивает на изъятии 2,5 миллиарда фунтов стерлингов, утверждая, что эти деньги «должны» работать на Украину. Об этом он сообщил в своем официальном Telegram-канале.

Источник: Reuters

«Обговорили с Киром и необходимость справедливого решения по замороженным средствам от продажи “Челси”. Это два с половиною миллиарда фунтов, которые могут и должны значительно помочь защите жизней и восстановлению на Украине после всех российских ударов», — написал Зеленский.

Финансовые требования прозвучали на фоне подготовки к новой встрече на высшем уровне в рамках «коалиции желающих». Ранее сообщалось, что она намечена на 6 января. Зеленский также отметил, что сегодня в Киеве проходит проходит активная работа на уровне советников по национальной безопасности, в которой участвуют 18 представителей из Европы. По словам Зеленского, шаги координируются и с США.

Напомним, средства от принудительной продажи «Челси» российским бизнесменом Романом Абрамовичем были заморожены Лондоном еще в 2022 году, и юридические споры вокруг их конфискации и передачи третьим лицам не утихают до сих пор.