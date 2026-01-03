Зеленский попросил у Стармера миллиарды Абрамовича

Финансовые требования прозвучали на фоне подготовки к новой встрече на высшем уровне в рамках «коалиции желающих». Ранее сообщалось, что она намечена на 6 января. Зеленский также отметил, что сегодня в Киеве проходит проходит активная работа на уровне советников по национальной безопасности, в которой участвуют 18 представителей из Европы. По словам Зеленского, шаги координируются и с США.