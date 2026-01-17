Популярные темы
Зеленский пообещал «кадровые решения» в сфере ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о готовности принять некоторые решения для оптимизации работы систем противовоздушной обороны и усиления обороны страны. Видео с соответствующим заявлением украинского лидера опубликовал канал «Политика страны».

Источник: Reuters

Зеленский сказал, что обсудил с министром обороны работу украинских систем ПВО и «проверку последствий ударов» по украинским объектам, и пообещал принять в том числе необходимые кадровые решения.

«Решения тоже будут, которые необходимы, чтобы изменить систему нашей защиты, в том числе кадровые», — заявил украинский лидер.

Накануне Зеленский сообщил, что Украина получила «серьезный пакет» ракет к системам ПВО. Он пожаловался, что ему приходится выбивать каждый пакет из стран Европы и США, понимая, что там это оружие просто лежит на складах.

Зеленский неоднократно обращался за помощью к западным странам по поводу оружия для Украины. 11 января он в очередной раз попросил союзников предоставить Киеву резервы ракет для систем противовоздушной обороны Украины.