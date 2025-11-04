Популярные темы
Зеленский отверг идею вступления в ЕС с испытательным сроком

Зеленский: Членство Украины в ЕС должно быть полноценным.

Источник: AP 2024

Членство Украины в Европейском союзе (ЕС) должно быть полноценным и не может ограничиваться рамками и процедурами. Идею вступления Киева в сообщество с испытательным сроком отверг президент Украины Владимир Зеленский, передает в Telegram издание «Страна.ua».

«Если мы говорим о членстве в ЕС, то оно должно быть полностью исполнено. Мне кажется, что очень важно, чтобы у нас на одном столе были равные страны», — заявил украинский лидер.

Он выразил уверенность, что невозможно быть «полуактивным» членом ЕС.

Ранее Зеленский заявил о продвижении Украины к членству в ЕС. По его словам, страна готова открыть первый, второй и шестой кластеры переговоров.