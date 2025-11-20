Зеленский отказался уволить Ермака по требованию депутатов своей партии

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Владимир Зеленский на встрече с депутатами от правящей партии «Слуга народа» отказался отправить в отставку главу своего офиса Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала. Об этом сообщили несколько депутатов Верховной рады.
«Как я и говорил, даже не думают увольнять Ермака», — написал в своем Telegram-канале представляющий партию «Голос» Ярослав Железняк.
Как сообщил в своем Telegram-канале депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), Зеленский сказал на встрече с фракцией, что «никто никуда не уходит». Кроме того, источник во фракции «Слуга народа» сообщил изданию «Общественное» по итогам встречи с Зеленским, что Ермак остается на своей должности.