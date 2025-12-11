Популярные темы
Зеленский официально подтвердил требование США вывести ВСУ из Донбасса

Украинский лидер Владимир Зеленский официально подтвердил, что американская сторона требует вывода ВСУ из Донбасса.

Источник: Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский официально подтвердил, что американская сторона требует вывода ВСУ из Донбасса. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

«Американская сторона видит, что украинские войска выходят с территории Донбасса, и компромисс вроде бы в том, что российские войска не заходят на эту территорию Донбасса», — сказал он.

По словам Зеленского, пока неизвестно, кто будет управлять демилитаризованной зоной в Донбассе.

«Вот так примерно сейчас выглядит компромиссное видение Соединенных Штатов Америки», — отметил украинский лидер.

СМИ публикуют подробности обновленного текста мирного плана президента США Дональда Трампа по Украине. Среди главных пунктов — уход ВСУ из Донбасса, отказ НАТО принимать Киев, проведение президентских выборов на Украине и совместное использование российских замороженных активов. Накануне стало известно, что Киев передал Вашингтону свои правки в текст соглашения. Что в России думают об обновленном варианте мирного договора — в материале «Газеты.Ru».