Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский не видел европейского плана по урегулированию конфликта на Украине

Зеленский заявил, что не видел европейского плана по урегулированию на Украине.

Источник: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видел «европейского плана» по завершению конфликта. Его слова приводит «Страна.ua».

«Важно в этом вопросе, видел ли я как президент Украины этот план. Нет. Мне кажется, это и есть ответ на все вопросы. Есть разные европейские мышления и предложения по мирному урегулированию», — уточнил политик.

Он добавил, что на уровне советников сейчас есть консультации, однако никакого готового плана «на столе» пока нет. В случае наработки плана с Европой Киев будет проговаривать его с США, поскольку у американцев есть свое видение, указал Зеленский.

Ранее, 31 октября, глава офиса президента республики Андрей Ермак сообщил, что Украина и ее союзники создают единый план мирного урегулирования конфликта с Россией.