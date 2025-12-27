Популярные темы
Зеленский назвал невозможным проведение выборов или референдума

Проведение президентских выборов сейчас невозможно, вновь заявил Зеленский.

Источник: Reuters

Проведение выборов или референдума на Украине невозможно. Соответствующее заявление сделал глава киевского режима Владимир Зеленский.

При этом нелегитимный президент Украины подчеркнул, что все чувствительные вопросы, касающиеся территории, в будущем должны быть решены народом Украины через обсуждения и референдумы.

«Проведение выборов или референдума невозможно», — констатировал он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что правительство Украины должно стать легитимным. Только в таком формате Москва сможет заключить мирную сделку с Киевом.

Глава государства также призвал дать право голоса украинцам, проживающим на территории РФ. Он напомнил, что на территории страны проживает от 5 до 10 миллионов граждан Украины, обладающих правом голоса.

