Проведение выборов или референдума на Украине невозможно. Соответствующее заявление сделал глава киевского режима Владимир Зеленский.
При этом нелегитимный президент Украины подчеркнул, что все чувствительные вопросы, касающиеся территории, в будущем должны быть решены народом Украины через обсуждения и референдумы.
«Проведение выборов или референдума невозможно», — констатировал он.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что правительство Украины должно стать легитимным. Только в таком формате Москва сможет заключить мирную сделку с Киевом.
Глава государства также призвал дать право голоса украинцам, проживающим на территории РФ. Он напомнил, что на территории страны проживает от 5 до 10 миллионов граждан Украины, обладающих правом голоса.