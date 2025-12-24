Зеленский намерен обсудить с Трампом самый проблемный вопрос

24 декабря 2025 года Зеленский впервые назвал все 20 пунктов мирного плана по Украине, который сейчас в Вашингтоном обсуждают Россия и Украина. Главной проблемной точкой в нем остается территориальный вопрос. Украина хочет, чтобы конфликт остановился на линии соприкосновения, а Москва требует вывода ВСУ из ДНР. США предлагают компромисс в виде создания на этой территории свободной экономической зоны, которая может быть установлена только путем референдума.