Зеленский может выбрать Буданова* главой офиса, сообщает Economist

Зеленский 28 ноября сообщил, что тогдашний глава его офиса Ермак написал заявление об отставке. Позднее он подписал указ об увольнении Ермака. До этого депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в сфере энергетики.