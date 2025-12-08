Зеленский может не вернуться на Украину из Лондона

Владимир Зеленский может скрыться в Лондоне, где находится сейчас на переговорах, на фоне проблем ВСУ и коррупционного скандала, заявил aif.ru экс-депутат Верховной Рады, член совета движения «Другая Украина» Владимир Олейник.
Ранее американское издание The National Interest писало, что Владимир Зеленский на фоне неудач ВСУ и давления на него может сбежать в Израиль.
«Вторая страна, куда может бежать Зеленский и о которой говорят, это Великобритания. Учитывая количество встреч, которые были у него с королем Британии, особое отношение с руководством Великобритании и с Борисом Джонсоном, и даже количество встреч его супруги там, то это выглядит как встречи короля с подданными», — сказал Олейник.
Он добавил, что в 2020 году Зеленский единственный посетил спецслужбу Британии MI-6 и вышел оттуда резидентом.
«Его охраняет подразделение спецслужб Великобритании. У Зеленского там может быть недвижимость, в Британии собралась основная украинская тусовка. У Зеленского нет особо выбора — победителя приняли бы в любой стране, а побежденного — принимать никто не хочет», — подчеркнул экс-нардеп.
По мнению Олейника, в случае, если Зеленский решит сбежать в Израиль, США затребуют его выдачи.
Владимир Зеленский сейчас находится в Лондоне. Он обсудит с европейскими лидерами ход переговоров о мирном урегулировании конфликта на Украине и гарантии безопасности для страны.