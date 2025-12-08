Зеленский может не вернуться на Украину из Лондона

«Вторая страна, куда может бежать Зеленский и о которой говорят, это Великобритания. Учитывая количество встреч, которые были у него с королем Британии, особое отношение с руководством Великобритании и с Борисом Джонсоном, и даже количество встреч его супруги там, то это выглядит как встречи короля с подданными», — сказал Олейник.