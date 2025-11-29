Зеленский дал тайные директивы делегации на переговорах по урегулированию

Ранее Зеленский назначил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова главой делегации. До сих пор ее возглавлял руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак, однако накануне он был освобожден от должности после проведенных у него обысков по делу о коррупции. 28 ноября портал Axios сообщил, что отставка Ермака произошла за день до его планировавшейся поездки в США для встреч со спецпосланником американского президента Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и зятем хозяина Белого дома Джаредом Кушнером. Согласно данным газеты Financial Times, переговоры пройдут в Майами (штат Флорида).