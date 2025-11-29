Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский дал тайные директивы делегации на переговорах по урегулированию

На сайте Владимира Зеленского опубликовано соответствующее распоряжение.

Источник: Reuters

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Владимир Зеленский дал тайные директивы членам украинской делегации по мирному урегулированию. Соответствующее распоряжение опубликовано на его сайте.

«Утвердить новые директивы делегации Украины на переговорах. Прилагаются тайно», — говорится в документе под названием «О директивах делегации Украины для участия в переговорном процессе с США и другими международными партнерами Украины, а также с представителями РФ по достижению справедливого и устойчивого мира».

Ранее Зеленский назначил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова главой делегации. До сих пор ее возглавлял руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак, однако накануне он был освобожден от должности после проведенных у него обысков по делу о коррупции. 28 ноября портал Axios сообщил, что отставка Ермака произошла за день до его планировавшейся поездки в США для встреч со спецпосланником американского президента Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и зятем хозяина Белого дома Джаредом Кушнером. Согласно данным газеты Financial Times, переговоры пройдут в Майами (штат Флорида).