Зеленский анонсировал «важные переговоры» на следующей неделе

Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем обращении к гражданам в Telegram-канале заявил, что на следующей неделе проведет «важные переговоры». Однако с кем именно, он уточнять не стал.
«На следующей неделе будут важные переговоры не только у нашей делегации, но и у меня», — сказал он.
25 ноября глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью Axios сообщил о возможной встрече Зеленского и Трампа уже на этой неделе. По его словам, лидеры двух государств должны были встретиться в День благодарения 27 ноября.
Однако в этот же день пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт опровергла слова Ермака, заявив, что встреча президентов США и Украины в настоящее время не планируется.
Чуть позже Трамп заявил, что визит Зеленского в США может состояться только после достижения соглашения по урегулированию на Украине. Глава Белого дома подтвердил, что украинский лидер выражал желание посетить Вашингтон, однако Трамп считает приоритетным сначала заключить мирную сделку.