Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский анонсировал «важные переговоры» на следующей неделе

Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем обращении к гражданам в Telegram-канале заявил, что на следующей неделе проведет «важные переговоры».

Источник: AP 2024

Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем обращении к гражданам в Telegram-канале заявил, что на следующей неделе проведет «важные переговоры». Однако с кем именно, он уточнять не стал.

«На следующей неделе будут важные переговоры не только у нашей делегации, но и у меня», — сказал он.

25 ноября глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью Axios сообщил о возможной встрече Зеленского и Трампа уже на этой неделе. По его словам, лидеры двух государств должны были встретиться в День благодарения 27 ноября.

Однако в этот же день пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт опровергла слова Ермака, заявив, что встреча президентов США и Украины в настоящее время не планируется.

Чуть позже Трамп заявил, что визит Зеленского в США может состояться только после достижения соглашения по урегулированию на Украине. Глава Белого дома подтвердил, что украинский лидер выражал желание посетить Вашингтон, однако Трамп считает приоритетным сначала заключить мирную сделку.