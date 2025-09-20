Зеленский анонсировал появление «штурмовых войск» в рядах ВСУ

Во время общения с журналистами украинский лидер отверг «корейский сценарий» завершения конфликта с Россией и заявил, что гарантии безопасности Киеву должны быть предоставлены до окончания боевых действий. По его словам, прекращения огня достаточно для того, чтобы предоставить Украине гарантии безопасности. Киев не может «тратить время и ждать», когда будет четкий документ о завершении конфликта, указал президент.