Служба безопасности Украины (СБУ) готовится к проведению новых боевых операций против России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с временно исполняющим обязанности главы СБУ Евгением Хмарой.
«Новые операции тоже согласованы», — написал Зеленский в Telegram-канале.
В начале января 2026 года глава СБУ Василий Малюк объявил о своей отставке, тогда же врио ведомства стал начальник центра спецопераций «А» Хмара.
«Опыт украинских спецназовцев и ЦСО “А” СБУ будем масштабировать. Сегодня также обсудили с Евгением другие возможности системного развития Службы безопасности Украины и специальные операции, которые мы сейчас готовим», — написал тогда Зеленский.
В декабре президент России Владимир Путин заявил, что российская армия прочно удерживает стратегическую инициативу по всей линии фронта и что у ВСУ практически не осталось стратегических резервов. По его мнению, сложившаяся на фронте ситуация должна заставить украинские власти закончить конфликт мирными средствами.
ФСБ России неоднократно отчитывалась о задержании агентов СБУ и лиц, сотрудничавших с украинскими спецслужбами.