Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский анонсировал новые операции СБУ против России

Зеленский объявил о новых операциях после встречи с врио главы СБУ Хмарой. ФСБ России неоднократно отчитывалась о задержании агентов СБУ и лиц, сотрудничавших с украинскими спецслужбами.

Источник: СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) готовится к проведению новых боевых операций против России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с временно исполняющим обязанности главы СБУ Евгением Хмарой.

«Новые операции тоже согласованы», — написал Зеленский в Telegram-канале.

В начале января 2026 года глава СБУ Василий Малюк объявил о своей отставке, тогда же врио ведомства стал начальник центра спецопераций «А» Хмара.

«Опыт украинских спецназовцев и ЦСО “А” СБУ будем масштабировать. Сегодня также обсудили с Евгением другие возможности системного развития Службы безопасности Украины и специальные операции, которые мы сейчас готовим», — написал тогда Зеленский.

В декабре президент России Владимир Путин заявил, что российская армия прочно удерживает стратегическую инициативу по всей линии фронта и что у ВСУ практически не осталось стратегических резервов. По его мнению, сложившаяся на фронте ситуация должна заставить украинские власти закончить конфликт мирными средствами.

ФСБ России неоднократно отчитывалась о задержании агентов СБУ и лиц, сотрудничавших с украинскими спецслужбами.

Узнать больше по теме
Федеральная служба безопасности (ФСБ): простое объяснение сложной службы
ФСБ — одна из самых известных структур России, которая всегда окружена ореолом загадочности. О ней слышали все, но мало кто понимает, чем именно занимается Федеральная служба безопасности, как устроена ее работа и как туда попадают новые сотрудники. В статье простым языком разберем суть ФСБ: от истории создания до современных функций и роли в жизни страны.
Читать дальше