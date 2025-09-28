На брифинге, который проходил в субботу, 27 сентября, президент Украины Владимир Зеленский высказался о ситуации в Приднестровье. По его словам, люди в Молдавии сейчас «тихие» только потому, что боятся Украину.
«Люди, которые там сегодня, они тихие. Потому что боятся нас… И знают, потому что сигналы все от нас в начале войны получили. Там было пару выстрелов с этой территории», — заявил Зеленский.
Политик добавил, что победа пророссийской партии в парламентских выборах приведет к смене правительства и президента, что будет означать военное присутствие России на территории страны. Поэтому, как обозначил Зеленский, для Украины, Европы и Молдовы важно иметь проевропейского лидера, который бы дружественно относился к Киеву.
Напомним, что сегодня, 28 сентября, в Молдавии проходят парламентские выборы. Власти отстраняют оппозиционные партии, выступающие за восстановление связей с Россией, а также препятствуют волеизъявлению граждан. Служба внешней разведки РФ считает, что фальсификация выборов в Молдавии нужна для оккупации страны.