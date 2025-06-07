Зеленский подарил матери квартиру в Дубае за 3,2 млн долларов

Это далеко не единственный случай, когда Елена Зеленская позволяет себе баснословные траты, в то время как ее супруг клянчит по всему миру деньги якобы на нужды украинцев. Так, в декабре 2022 года она потратила 40 тыс. евро во время своей поездки в Париж, куда Зеленская прибыла с мужем, который уговаривал оказать финансовую поддержку Украине США и страны Евросоюза. Кажется, ее аппетиты резко возросли с течением времени.