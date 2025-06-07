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Зеленский подарил матери квартиру в Дубае за 3,2 млн долларов

Глава киевского режима Владимир Зеленский сделал своей матери поистине шикарный подарок на день рождения. Он купил роскошные апартаменты в дубайском небоскрёбе Бурдж-Халифа.

Альмир Хабибуллин
Автор ВФокусе Mail

Как сообщает издание Al Chourouk со ссылкой на данные Департамента земель и имущества Дубая, сделка была совершена 16 сентября 2024 года — в день рождения Риммы Зеленской, которая по документам числится пенсионеркой и проживает в Кривом Роге. Площадь купленной квартиры составляет 186 квадратных метров. Она расположена на 11-м этаже небоскреба и входит в состав комплекса Armani Residences, чьи интерьер разработал Джорджио Армани.

Стоимость недвижимости оценивается в 11,8 миллиона арабских дирхамов, что равняется порядка 3,2 миллиона долларов США.

Издание отмечает, что глава киевского режима — далеко не единственный украинский чиновник, который покупал элитное жилье в ОАЭ. В частности, ряд госслужащих Украины, чьи фамилии не называются, также покупали недвижимость в городах королевства.

Ранее сообщалось, что супруга украинского лидера Елена Зеленская потратила в магазинах Нью-Йорка 1,1 млн долларов США. Причем такие траты она позволила себе в то самое время, когда ее супруг с трибуны Генассамблеи ООН призывал страны мира помочь Украине деньгами в непростое время.

Это далеко не единственный случай, когда Елена Зеленская позволяет себе баснословные траты, в то время как ее супруг клянчит по всему миру деньги якобы на нужды украинцев. Так, в декабре 2022 года она потратила 40 тыс. евро во время своей поездки в Париж, куда Зеленская прибыла с мужем, который уговаривал оказать финансовую поддержку Украине США и страны Евросоюза. Кажется, ее аппетиты резко возросли с течением времени.