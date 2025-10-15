Зачистка в Одессе
14 октября глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова, а также бывшего депутата Олега Царева и артиста балета Сергея Полунина. Основанием для решения стали представленные СБУ данные о наличии у них российского гражданства. Как отмечает New York Times, это свидетельствует об эскалации в противостоянии между киевскими властями и региональными элитами. Местные чиновники утверждают, что Зеленский использует полномочия военного времени, чтобы усилить контроль над городами и регионами, управляемыми оппозиционными политиками.
Геннадий Труханов, занимающий пост мэра Одессы с 2014 года и ранее связанный с пророссийской партией, категорически отверг обвинения в свой адрес. «У меня нет и никогда не было российского паспорта», — заявил политик, назвав решение политическим давлением.
В качестве доказательств СБУ обнародовала фотографию паспорта Труханова, датированного 2015 годом, хотя при проверке в 2016 году ведомство не обнаружило доказательств наличия у него иностранного гражданства. Труханов намерен обжаловать указ в Верховном суде, а пока продолжит исполнять обязанности мэра до решения горсовета.
Параллельно с решением о лишении гражданства Зеленский объявил о формировании в Одессе военной администрации — ее возглавит Сергей Лысак. Международные аналитики полагают, что этот шаг создает правовую основу для назначения лояльного центральной власти руководителя в обход стандартных избирательных процедур. NYT пишет, что глава киевского режима оказался недоволен некоторыми заявлениями Труханова, что и привело к эскалации конфликта.
«Он выступал против некоторых политических решений, таких как переименование улиц и снос памятников, связанных с имперской Россией. Одесса, город, во многом сформированный Российской империей, полон подобных символов», — уточнило издание.
Жесткая рука
Ведущий эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский назвал кадровые перестановки в украинском руководстве «частью системного процесса концентрации власти».
По словам аналитика, назначение Сергея Лысака представляет собой попытку установить контроль над крупнейшим городом юга Украины в обход выборных процедур. «Фактически речь идет о взятии Одессы под оперативный контроль, чтобы в условиях возможных зимних кризисов — будь то социальные протесты или иные чрезвычайные ситуации — город оставался в руках лояльных Зеленскому сил, а не местных политических групп», — пояснил Неменский.
Политолог напомнил, что с момента прихода к власти в 2019 году Зеленский последовательно проводит меры по укреплению вертикали управления. «Мы наблюдаем централизацию власти, причем ему удается устойчиво сохранять этот курс в течение всего периода нахождения у власти — шесть лет. Данные назначения — логичное развитие выбранной стратегии», — констатировал специалист.
Неменский также отметил, что текущая политика соответствует интересам Запада в условиях конфликта с Россией.
«Для Запада Украина представляет стратегический интерес исключительно в контексте противостояния с Россией, поэтому в Вашингтоне и Брюсселе заинтересованы в стабильном и управляемом режиме в Киеве, свободном от внутренних кризисов, способных ослабить его позиции. И чем очевиднее будет становиться недовольство в регионах, тем более жесткие меры будет принимать Зеленский для утверждения своей власти по всей стране», — подытожил эксперт.