Владимир Зеленский, говоря об антикоррупционном деле против своего соратника, бизнесмена, совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича, заявил, что необходима «неотвратимость наказания». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Неотвратимость наказания необходима. “Энергоатом” обеспечивает Украине наибольшую долю энергогенерации сейчас. Чистота в энергетике — это приоритет», — сказал он.
Глава киевского режима также добавил, что каждой отрасли и каждому, «кто строил схемы», обязаны предоставить четкий процессуальный ответ. По его словам, чиновникам необходимо работать совместно с сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины и силовыми структурами так, «как это нужно для результата».
Ранее стало известно, что к Миндичу пришли с обысками детективы НАБУ. По информации украинского издания «Страна», соответствующие мероприятия проходили в рамках дела о масштабной коррупции в энергосфере, что является крайне тревожным сигналом для Зеленского.
В начале ноября также сообщалось, что Миндич может стать фигурантом расследования ФБР об отмывании денег. По данным СМИ, он является другом главы киевского режима и активно занимается областью обороны и энергетики. Газета The New York Times писала, что обыски у Миндича являются ответом Зеленскому.