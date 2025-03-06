Зеленский ищет место «под килтом» Трампа: кого назначат новым президентом Украины

Американское СМИ сообщило, что представители Штатов провели встречи с бывшим премьер-министром Юлией Тимошенко и членами партии экс-президента Петра Порошенко. Источники Politico утверждают, что команда Трампа уверена, что глава киевского режима не сможет победить на будущих выборах президента Украины.
— Едиснтвенный лейтмотив: проведение президентских выборов — после того, как будет согласовано временное прекращение огня, но до того, как начнутся полномасштабные мирные переговоры. На досрочных президентских выборах настаивает и Кремль, — говорится в статье.
Как раз Петр Порошенко* заявлял, что выборы президента намечены на 26 октября 2025 года. Политолог Никита Мендкович напомнил, что сейчас на Украине действует военное положение, при котором избирать нового главу государство невозможно, а также запрещена политическая агитация.
— На мой взгляд наиболее вероятный сценарий — это насильственный уход Зеленского с поста президента, формирование Верховной радой временного переходного правительства, которое будет просить подписание соглашения о прекращении огня для проведения выборов, — поделился своим мнение с ВФокусе Mail Мендкович.
Сейчас Трампу невыгодно убирать Зеленского, если на него еще надавить, то он будет готов подписать любые соглашения, отмечает профессор МГУ, основатель программы «Информационные и гибридные войны», декан АПН Alter Андрей Манойло.
— Трамп использует свой излюбленный прием: дает понять Зеленскому, что дни его сочтены, так как он — Трамп — уже ищет ему замену, установив контакт с Порошенко* и прочими вышедшими в тираж политиками Киева. Теперь Зеленский начнет паниковать еще больше и готов будет на брюхе поползти к Трампу, — пояснил он.
По его мнению, выборы могут состояться, если Зеленский найдет свое место «под килтом» Трампа. Но для действующего нелегитимного руководителя Украины выборы — это угроза. В случае, если он их проиграет, то ему нужно искать убежище, потому что высок шанс его устранения.
«Он для властей США — опасный и не очень умный свидетель, его утилизируют сразу же, как только надобность в его услугах исчезнет» напоминает профессор Манойло.
Кто еще может стать кандидатом в президенты
Среди возможных кандидатов называют бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Сейчас он находится в должности посла Украины в Великобритании. Британское издание The Spectator утверждает, что против экс-главкома подготовлены уголовные дела. Они пойдут в ход, если он решится идти в политику. Профессор Андрей Манойло полагает, что у Залужного нет реального военного и организационно-управленческого опыта.
— Залужный — не просто пустое место, он, в силу своей полной некомпетентности, еще и опасен для любого своего нанимателя, потому что услужливый дурак хуже врага. Для России он был выгоден на посту главы ВСУ, яростно ведущим свои войска на убой, — добавил Манойло.
The New York Times называет возможными кандидатами депутата Александра Дубинского и бывшего лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко. Все они проявляют активность в социальных сетях, причём первый решил напомнить о себе как раз во время смены хозяина Белого дома. Бывший соратник Зеленского Дмитрий Разумков тоже заявляет о президентских амбициях. Но эти политики имеют низкие рейтинги, несмотря на узнаваемость и попытки наладить отношения с Трампом.
*Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.