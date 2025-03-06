Зеленский ищет место «под килтом» Трампа: кого назначат новым президентом Украины

The New York Times называет возможными кандидатами депутата Александра Дубинского и бывшего лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко. Все они проявляют активность в социальных сетях, причём первый решил напомнить о себе как раз во время смены хозяина Белого дома. Бывший соратник Зеленского Дмитрий Разумков тоже заявляет о президентских амбициях. Но эти политики имеют низкие рейтинги, несмотря на узнаваемость и попытки наладить отношения с Трампом.