«Зеленое кольцо»: как испанский город отказался от машин

В современном мире власти многих городов пытаются создать зеленые зоны с множеством посаженных деревьев, чередой парков и велосипедных дорожек. Однако столица региона Басков Витория-Гастейс начала этот процесс десятилетия назад. В итоге этот небольшой город стал мировым лидером в области политики озеленения городов. Об этом сообщает The Guardian.

По мере того, как послевоенная Испания превратилась из сельской местности в городское общество, население города увеличилось в пять раз — с 52 тысяч в 1950 году до 253 тысяч в настоящее время. Этим стали обеспокоены губернаторы городов, так как стало увеличиваться и количество транспорта.

Несмотря на другие города Европы, которые в 1970-х годах начали увеличивать количество автомобилей и строить широкие дороги, власти городов Испании Витории-Гастейс решили организовать в центре пешеходную зону. Со временем появилась первая в Испании сеть велосипедных дорожек, которая сейчас простирается на 180 км и является одной из самых обширных в стране.

Планы создания ныне существующего зеленого кольца обсуждались еще в 1980-х, работы начались только в 1990-х. Они включили в себя посадку 250 тысяч деревьев.

В 2006 году пешеходная зона Витории-Гастейс увеличилась с 31% до 71% за счет суперблоков — участков города, закрытых для сквозного движения транспорта. В настоящее время жители столицы находятся в не более, чем 50 метрах от зеленых насаждений, 50 квадратных метров которых приходится только на одного человека.

Широкие спокойные аллеи соединяют скверы и парки, а центр города оказался практически свободен от автомобилей. Поэтому тишину нарушают лишь проезжающий трамвай, разговоры людей, пение птиц и постоянное стрекотание цикад.

Сейчас столица Басков помогает координировать проект NetZeroCities — сеть из 53 городов в 21 европейской стране. Он «направлен на создание в общей сложности 112 интеллектуальных и климатически нейтральных городов к 2030 году».

Ранее ученые рассказали, что люди, живущие в зеленых зонах, стареют медленнее.

Анна Морозова