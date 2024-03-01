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Зеленая «дьявольская» комета вспыхнет над Землей во время солнечного затмения

В следующем месяце к Земле подлетит комета 12P/Понса-Брукса, известная своим характерным зеленым свечением. Ее визит совпадет со временем полного солнечного затмения, которое случится 8 апреля, сообщает портал LiveScience.
Источник: NASA

Комета 12P/Понса-Брукса, также известная как комета Дьявола, представляет собой космический объект шириной 17 километров. Она совершает 71 оборот вокруг Солнца в год.

12P представляет собой криовулканическую комету. Это означает, что время от времени она извергается, когда солнечная энергия нагревает ее недра и вызывает выброс смеси льда и газа, известной как криомагма. Криомагма расширяется кому кометы — газовый шлейф вокруг ее ядра — делая небесное тело намного ярче в течение следующих нескольких дней.

Инфернальное имя кометы Понса-Брукса связано с тем, что время от времени на ней вырастают характерные образования, напоминающие рога. Зеленый свет 12P вызван высоким содержанием диуглерода в ее коме и хвосте.

Если комета начнет извергаться незадолго до подлета к Земле, ее можно будет увидеть с поверхности планеты невооруженным глазом. Однако ученые пока не могут с уверенностью сказать, случится это или нет.

Астрономы заверили, что 12P/Понса-Брукса пройдет на безопасном расстоянии от нашего мира.