Зеленая «дьявольская» комета вспыхнет над Землей во время солнечного затмения

12P представляет собой криовулканическую комету. Это означает, что время от времени она извергается, когда солнечная энергия нагревает ее недра и вызывает выброс смеси льда и газа, известной как криомагма. Криомагма расширяется кому кометы — газовый шлейф вокруг ее ядра — делая небесное тело намного ярче в течение следующих нескольких дней.