Здравствуй, офис, я вернулся: почему россияне все реже хотят работать удаленно

— Удаленка станет частичной и будет зависеть от эффективности конкретного сотрудника. Если человек способен к высокой самоорганизации, если он дома работает не хуже, а то и продуктивнее, чем в офисе, то никто «загонять» его в офис, скорее всего, не станет, — прогнозирует эксперт. — В офисе будут присутствовать сами руководители и те сотрудники, кого нужно контролировать. Плюс время от времени на какие-то производственные совещания будут приезжать все. Работать, условно, с дачи или из Таиланда смогут только наиболее квалифицированные и мотивированные специалисты. Эксклюзивные. Но совершенно очевидно, что «зеленая волна», прокатившаяся по всему миру, когда люди массово переезжали за город и работали оттуда, схлынула. Люди возвращаются сначала в города, а потом и в офисы. Наверное, потому, что человек в первую очередь существо социальное. И ему необходимо живое общение с себе подобными. Ни соцсети, ни удаленная работа, когда ты видишь только домашних, полноценной социализации не дают.