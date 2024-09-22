Здравствуй, офис, я вернулся: почему россияне все реже хотят работать удаленно

Согласно исследованию, которое провели социологи Ростислав Капелюшников и Дарья Зинченко, сейчас в удаленном режиме трудятся около миллиона человек, или чуть больше процента от общего числа занятых в экономике.
«До начала кризиса, вызванного пандемией коронавируса, дистанционная занятость оставалась вполне маргинальным явлением, составляя совершенно мизерную величину — всего лишь 0,2 процента — от общей численности занятых», — сказано в исследовании.
Однако после введения жестких карантинных ограничений этот показатель вырос до семи процентов. В Москве, где работа в основном офисная, — значительно выше. Впрочем, уже в начале 2022 года показатель снизился до 4,2 процента. А к концу прошлого года — до 1,4 процента.
«Подобная динамика свидетельствует о том, что многочисленные предсказания, согласно которым после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, дистанционная работа превратится в едва ли не ведущую форму трудовой активности российских работников, оказались несостоятельными», — заявляют авторы исследования.
Повышаем дисциплину
Марат Яфизов, директор департамента прямого поиска компании «Империя кадров», рассказывает:
— Наши клиенты — компании-работодатели, практически всегда выставляют требование к соискателю — «работа в условиях офиса». Иногда предлагают гибридный формат — «офис плюс удаленка». Но нет ни одного клиента, кто искал бы сотрудника только на удаленную работу! В чем тут дело? Во-первых, работа в офисе дает возможность контроля за сотрудником: работодатель и коллеги видят, чем он занят в тот или иной промежуток времени. Во-вторых, в офисе проще ставить перед работником задачи: начальник подошел и лично объяснил, что и как делать. В-третьих, в условиях офиса сотрудник значительно быстрее проникается корпоративной культурой. Это уже не просто человек, который выполняет определенные поставленные перед ним задачи, он становится еще и членом команды.
И все-таки, по мнению эксперта, главный плюс офисной работы — возможность сотрудника контролировать.
— В течение прошедшего лета у наших клиентов было два случая, когда сотрудники, работающие удаленно, на самом деле не работали, а очень даже активно отдыхали. Один во время рабочего дня умудрился устроить дебош в ресторане, другой — в самолете. В итоге сотням их коллег руководство предписало выйти на рабочие места, чтобы подобных случаев не повторялось, — рассказывает Марат Яфизов.
Кандидат социологических наук, преподаватель МГУ Виталий Караев считает: за время, что длилась удаленка, многие соскучились по общению — непосредственному, живому.
— Люди «наелись» соцсетей и дистанционной работы, им хочется общаться лично. Многим надоела и работа из дома, потому что она не дает возможности сменить обстановку, что приводит в результате к психологической усталости. Известный факт: конфликты с близкими во время дистанционной работы — более частое явление. Что не менее важно, нет эффекта переключения: вот это — работа, а это — дом. Там ты трудишься, а здесь отдыхаешь. А если трудишься и отдыхаешь в одном месте, это в конце концов надоедает и утомляет. Поэтому многие москвичи согласны и готовы час-полтора добираться в офис, только бы не работать из дома.
Ездить стало ближе
Александр Меркулов, заместитель гендиректора по девелопменту компании Level Group, отметил важный нюанс:
— Офисы в Москве зачастую стали находиться ближе к местам проживания, поскольку в столице вполне успешно реализуется принцип полицентричного развития, создаются рабочие места по всему городу.
Как пояснил эксперт, в последние годы Москва серьезно инвестировала в развитие транспортного каркаса: метро, электропоездов, автомобильных дорог, трамваев. Это повысило транспортную доступность отдаленных от центра районов. Как следствие, они стали привлекательнее для создания там офисов. Так что рост объемов офисного строительства вполне логичен: в рамках освоения новых районов там возникают локальные центры притяжения с офисами и торговлей. В том числе и в Новой Москве. Например, в офисном парке «Комсити» в поселении Московский будет восемь тысяч рабочих мест, а в деловом центре «Коммунарка» — все 70 тысяч.
— До сих пор в Москве было три крупных офисных локации. Самая большая — «Москва-Сити» и две поменьше — в районе «Павелецкой» и «Белорусской», — рассказывает урбанист Григорий Мельник. — Сейчас их число существенно выросло. — Помимо Новой Москвы, офисные центры появляются на Ленинградском шоссе, Кронштадтском бульваре, на месте бывшей промзоны ЗИЛ. Сейчас строится целый офисный квартал в районе «Савеловской», уже построен рядом с «Петровским парком», где проходит БКЛ. Иными словами, офисы «расползаются» из центра, что делает их более привлекательными, потому что до них стало проще добираться.
А у вас тут уютненько
Дизайнер интерьеров Марина Михейкина рассказывает, что офисы в Москве за последние 20 лет сильно изменились.
— Главный тренд -— ушли эти пеналы и кабинки, как в фильме «Матрица», когда сотрудник зажат с трех сторон тесными перегородками и смотрит лишь в экран компьютера, — рассказывает Ирина. — Ушли маленькие кабинеты, когда ты идешь по коридору, а там десятки дверей, как в советском общежитии. Сейчас офисы отделывают по принципу «лучше, чем дома» — чтобы туда хотелось приходить.
Как пояснила эксперт, есть несколько популярных трендов. Один из них — открытые пространства с легкой мобильной мебелью. Нужно собраться — переносишь столы и стулья поближе. Еще один тренд — организация уголков для досуга и отдыха. Они обустраиваются мягкой мебелью, там сотрудники могут поиграть в настольные игры и почитать книги, чтобы расслабиться и восстановить силы.
— В холлы и на лестничные площадки между этажами сейчас модно выставлять кресла-мешки, принимающие форму тела, — рассказывает Марина Михейкина. — Вместо советских курилок открывают комнаты с теннисными столами или аэрохоккеем — сыграть партию и эмоционально разгрузиться.
Также, как пояснила эксперт, среди офисных трендов — активное озеленение. Сформировалась целая индустрия офисных растений. Появляются вертикальные мини-сады и даже потолочные зеленые полосы. Они не только стильно выглядят, но, главное, воздействуют на человека умиротворяюще. В отдельную линейку выделяются дорогие тростниковые пальмы. Высокие и узкие, они очень хорошо поглощают углекислый газ, наполняя пространство свежестью и, что важно, не занимают много места.
— Еще один тренд — размытые границы между рабочими зонами, — рассказывает Марина Михейкина. — Рабочие места разделяются открытыми стеллажами, прозрачными или полупрозрачными перегородками.
Место для активной жизни
— Офисы в Москве перестают быть просто рабочим местом. Сейчас это место для жизни, — рассказывает Григорий Мельник. — Самый яркий пример — «МоскваСити». Здесь и торговый центр, и рестораны самого разного ценового сегмента, и фитнес-центры и аппартаменты с видом на Москву с высоты птичьего полета. Ты можешь здесь жить, работать, делать покупки, заниматься спортом. Другими словами, это уже образ жизни, а не просто приехал-поработал-уехал. Это, если хотите, Москва будущего. Точка роста во всех смыслах слова.
Со временем, как считает эксперт, проекты, подобные «Москва-Сити», будут появляться и в других районах города.
— Москва постепенно отходит от ситуации, когда ты живешь в спальном районе и каждый день ездишь в центр на работу. Теперь центры притяжения будут по всему городу. Ведь чем больше город, тем быстрее в нем жизнь, тем дороже стоит время. Терять его на дорогу никто не хочет, потому что в Москве выражение «время — деньги» имеет буквальное значение, — поясняет Мельник. — Офисные центры будут открываться и в спальных районах тоже, постепенно становясь местом, где кипит жизнь. Тут будет и работа, и спорт, и отдых.
Финансовый аналитик Артем Извольский согласен:
— В центре осталось мало незастроенных участков. С точки зрения маржинальности, то есть доходности, на первом месте стоит строительство жилья. Но втором — торговых центров. Строительство офисов — на третьем. Поэтому логично, что их будут активнее возводить вне центральных районов, но в местах с хорошей транспортной доступностью, иначе помещения в таких офисах будет крайне сложно сдавать. Все хотят, чтобы офис был рядом с метро или иным видом рельсового транспорта, который не стоит в пробках.
При этом, как считает Григорий Мельник, рынок труда станет развиваться в сторону гибридного формата занятости.
— Удаленка станет частичной и будет зависеть от эффективности конкретного сотрудника. Если человек способен к высокой самоорганизации, если он дома работает не хуже, а то и продуктивнее, чем в офисе, то никто «загонять» его в офис, скорее всего, не станет, — прогнозирует эксперт. — В офисе будут присутствовать сами руководители и те сотрудники, кого нужно контролировать. Плюс время от времени на какие-то производственные совещания будут приезжать все. Работать, условно, с дачи или из Таиланда смогут только наиболее квалифицированные и мотивированные специалисты. Эксклюзивные. Но совершенно очевидно, что «зеленая волна», прокатившаяся по всему миру, когда люди массово переезжали за город и работали оттуда, схлынула. Люди возвращаются сначала в города, а потом и в офисы. Наверное, потому, что человек в первую очередь существо социальное. И ему необходимо живое общение с себе подобными. Ни соцсети, ни удаленная работа, когда ты видишь только домашних, полноценной социализации не дают.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Владимир Рожков, доктор экономических наук, проректор Академии труда и социальных отношений:
— Как показала практика, многие виды деятельности предполагают работу в группе, которой нужно совместно решать оперативные вопросы. Да, всегда можно созвониться, но эффективность результата при дистанте почему-то снижается. Второй важный момент: есть творческая и управленческая работа. Здесь личное общение необходимо уже критически, потому что нужен обмен эмоциями. А они при удаленном формате передаются плохо. И, наконец, третье: сама необходимость присутствия в офисе держит человека в тонусе.
ДА БУДУТ СВЕТ И ТИШИНА!
Исследовательский центр портала Superjob.ru спросил у россиян, что им важно для продуктивной работы в офисе. В топ-3 самых важных характеристик, способных повысить продуктивность работы персонала, входят качественная мебель, низкий уровень шума и комфортная освещенность — их указали 54, 53 и 51 процент офисных работников соответственно. Вид за окном имеет влияние на каждого пятого опрошенного. Судя по комментариям, даже в промзоне работается лучше, когда она чистая и опрятная. Для 18 процентов респондентов важен дизайн помещения, цветовые решения в интерьере. Каждый девятый сотрудник утверждает, что работает лучше, когда его окружают живые растения. А для пяти процентов важны элементы декора офиса, создающие стиль и уют. Лишь 15 процентов опрошенных отказываются признавать влияние характеристик офиса на продуктивность: мы, мол, можем работать где угодно. Мужчинам лучше работается в офисе с удобной мебелью. Женщины же более чувствительны к уровню шума в помещении.