Здоровый перекус. Малышева назвала три полезных свойства шаурмы

«Конечно, лепешка не самое лучшее решение. И в целом эта еда калорийная, но опять же вопрос количества. Она не рассчитана на то, что вы поели и уселись на диван три часа смотреть в потолок. Это больше еда для тех, кто трудится — поел и пошел работать», — пояснила она.