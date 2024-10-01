Здоровый перекус. Малышева назвала три полезных свойства шаурмы

Шаурма стала героиней программы «Жить здорово!». Елена Малышева и профессор Михаил Коновалов рассказали, что этот стритфуд не так уж и опасен. Более того, он даже полезен для здоровья.
Мясо
Специалисты отметили, что основа такого продукта — мясо. Оно обычно прокручивается в стойке при температуре 120−220 градусов. И это делает его безопасным, так как мясо проходит термическую обработку. В таком случае, если все выполняется по стандарту и правильно, отравиться шаурмой невозможно.
Мясо же, пояснил Коновалов, источник кобальта. «Это такое вещество: которое способствует выработке витамина В12. Витамин В12 обеспечивает прохождение импульса от глаза к мозгу, из-за чего тот начинает работать и видит», — пояснил Коновалов.
Мясо в шаурме может быть разным — курица, говядина, баранина.
Лук
В шаурму кладут разные виды лука. А лук — это антоцианы, подчеркнула Малышева, то есть борьба с инфекциями.
Лепешка
Еще один компонент продукта — лепешка, в которой есть марганец. «Он необходим, чтобы кальций, из которого состоит наша кость, мог ею усваиваться. Если марганца будет мало, кальций не сможет встраиваться в кость, она станет хрупкая», — подчеркнул Коновалов.
«Конечно, лепешка не самое лучшее решение. И в целом эта еда калорийная, но опять же вопрос количества. Она не рассчитана на то, что вы поели и уселись на диван три часа смотреть в потолок. Это больше еда для тех, кто трудится — поел и пошел работать», — пояснила она.
И, конечно же, важно покупать шаурму в проверенных торговых точках — сертифицированных, где повара работают в перчатках, есть мокрая точка для обработки рук.
При подготовке материала использованы следующие источники: Жить здорово!