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Здоровый перекус. Малышева назвала три полезных свойства шаурмы

Такой распространенный стритфуд регулярно подвергается гонениям. Многие уверены, что есть шаурму опасно для здоровья. Врачи же развинчивают эти мифы.

Источник: Аргументы и факты

Шаурма стала героиней программы «Жить здорово!». Елена Малышева и профессор Михаил Коновалов рассказали, что этот стритфуд не так уж и опасен. Более того, он даже полезен для здоровья.

Мясо

Специалисты отметили, что основа такого продукта — мясо. Оно обычно прокручивается в стойке при температуре 120−220 градусов. И это делает его безопасным, так как мясо проходит термическую обработку. В таком случае, если все выполняется по стандарту и правильно, отравиться шаурмой невозможно.

Мясо же, пояснил Коновалов, источник кобальта. «Это такое вещество: которое способствует выработке витамина В12. Витамин В12 обеспечивает прохождение импульса от глаза к мозгу, из-за чего тот начинает работать и видит», — пояснил Коновалов.

Мясо в шаурме может быть разным — курица, говядина, баранина.

Лук

В шаурму кладут разные виды лука. А лук — это антоцианы, подчеркнула Малышева, то есть борьба с инфекциями.

Лепешка

Еще один компонент продукта — лепешка, в которой есть марганец. «Он необходим, чтобы кальций, из которого состоит наша кость, мог ею усваиваться. Если марганца будет мало, кальций не сможет встраиваться в кость, она станет хрупкая», — подчеркнул Коновалов.

«Конечно, лепешка не самое лучшее решение. И в целом эта еда калорийная, но опять же вопрос количества. Она не рассчитана на то, что вы поели и уселись на диван три часа смотреть в потолок. Это больше еда для тех, кто трудится — поел и пошел работать», — пояснила она.

И, конечно же, важно покупать шаурму в проверенных торговых точках — сертифицированных, где повара работают в перчатках, есть мокрая точка для обработки рук.

При подготовке материала использованы следующие источники: Жить здорово!