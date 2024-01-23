Здоровый душ. Иммунолог пояснил, какая вода лучше — горячая или холодная

В первую очередь, все зависит от личных предпочтений человека. Ведь заставлять себя через силу принимать душ, который ему не нравится, — занятие неблагодарное и пользы не несет. Если все же желание начать оздоравливаться при водных процедурах сильно, стоит внимательно изучить плюсы и минусы разных вариантов.

Холодная вода

Такой вариант хорош, чтобы проснуться, взбодриться и улучшить концентрацию внимания. С его помощью можно улучшить метаболизм. Дерматологи тоже нередко рекомендуют холодную воду для укрепления волос за счет улучшения кровообращения в коже головы. Кроме того, кожа становится более упругой.

Самым позитивным свойством холодного душа становится его влияние на систему кровообращения. Ледяные струи стимулируют кровоток — это способствует тонусу сердца, а также становится профилактикой целого ряда заболеваний, к примеру, варикозного расширения вен. Важно понимать, что нельзя самостоятельно назначать себе холод и лед, так как есть противопоказания со стороны сердечно-сосудистой системы. При наличии хронических патологий в этой сфере не стоит увлекаться — риски слишком высоки и непредсказуемы.

Тут, скорее, стоит рассматривать вариант контрастного душа. Его польза — в улучшении настроения и снижении рисков развития депрессивных состояний. Холодная вода вызывает физический стресс, который сменяется затем хорошим самочувствием.

Отдельная польза от холодного душа для спортсменов и тех, кто занимается активными физическими упражнениями. Ведь холодная вода как нельзя лучше помогает восстановиться после нагрузок.

Горячая вода

Теплую и горячую воду можно объединить воедино — она в любом случае будет контрастировать с холодным душем. Теплая вода способствует ускорению кровообращения у людей, у которых диагностированы хронические патологии сердечной недостаточности. Это действие основано на расширении сосудов.

Горячий душ ответственен за эластичность и жесткость кровеносных сосудов. А это помогает регулировать давление и снижает риск атеросклероза.

Принятие горячего душа или ванн способствует улучшению когнитивных функций за счет стимуляции развития нейронов головного мозга. С помощью такой воды растет способность к обучению и улучшению памяти.

Горячая вода также помогает снять воспаление и боль — именно на этом строятся рекомендации врачей-реабилитологов при восстановлении пациентов от травм. Кроме того, тепло назначают иногда и при лечении артритов и артрозов.

А еще горячая вода — отличный помощник в деле нормализации сна. Горячий душ или ванна за час-два до сна, отмечают специалисты, помогает расслабиться всему телу и мышцам, что ускорит засыпание.

Нельзя забывать, что как у холодной, так и горячей ванны или душа есть свои противопоказания, и их нельзя игнорировать, так как последствия могут быть крайне опасными. Чаще всего проблемы могут возникнуть со стороны сердечно-сосудистой системы. Соответственно, если в анамнезе у человека есть какие-то проблемы с сердцем, надо обязательно советоваться с доктором и не экспериментировать самостоятельно.

С горячей водой также стоит быть поосторожнее с точки зрения состояния кожи — она может пересушиться. Если есть кожные патологии, это будет критически важно. Если есть экзема на коже и прочие виды дерматита, то температура воды для душа или ванны не должна быть слишком высокой и превышать 35 градусов.