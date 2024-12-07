Здоровые зубы. Стоматолог рассказал, как избавить детей от кариеса

По словам нашего эксперта, герметизация фиссур представляет собой эффективный и важный метод профилактики кариеса у детей. Эта процедура значительно снижает риск возникновения кариеса, защищая зубы от накопления пищи и налета в трудных для очистки местах. Однако для достижения наилучших результатов необходимо сочетать герметизацию с регулярной гигиеной полости рта, правильным питанием и плановыми визитами к стоматологу. Заботясь о здоровье зубов комплексно, вы сможете не только сохранить их в отличном состоянии, но и обеспечить себе красивую и здоровую улыбку на долгие годы.