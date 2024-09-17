Здоровое питание и спорт: в чем гарантия долголетия

«Береги платье снову, а здоровье смолоду», — гласит народная пословица. И правда, здоровье у нас одно, поэтому к нему надо относиться бережно, знать, как его укрепить.
Рассказываем, какие продукты нужно обязательно добавить в рацион питания, какой спорт особенно полезен для здоровья, а также каким людям нежелательно пить кофе.
«Ты — то, что ты ешь»
Правильное питание помогает укрепить здоровье. Для этого рацион должен быть сбалансированным и включать в себя необходимые витамины и микроэлементы.
Так, фосфор — это важный химический элемент и основной компонент для поддержания здоровья. Чтобы восполнить его количество в организме, эксперты советуют употреблять рыбу и морепродукты, а также молоко, яйца и зерновые продукты.
В осенний период нашему организму не хватает витамина D, так как один из основных его источников, солнце, большую часть времени скрывается за облаками. А ведь это вещество помогает усваивать организму кальций и фосфор, без которых может развиться остеопороз и рахит.
Поэтому осенью врачи рекомендуют добавить в рацион жирную рыбу, йогурт, грибы и молоко.
Однако есть ряд продуктов, от которых стоит воздержаться в осенний период. Так, врачи рассказали, что нужно сократить потребление сахара и обработанных продуктов. А заменять их стоит цитрусовыми.
В рацион необходимо добавить и персики. Эти фрукты богаты клетчаткой, помогающей работе желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Также они стабилизируют уровень холестерина и сахара в крови, а содержащийся в них витамин С необходим для поддержания здоровья и иммунитета.
Помимо прочего, в рацион можно добавить «головастиковый» напиток — воду с семенами чиа, соком лимона и сахаром. В таком коктейле содержатся важные витамины и питательные вещества, а также омега-3-ненасыщенные жирные кислоты, помогающие поддерживать здоровье сердца и сосудов.
Помимо прочего, семена чиа обогащены клетчаткой, которая образует в желудке гелеобразное вещество. Это помогает снизить аппетит и обеспечить приток энергии.
А чтобы прожить дольше, ученые рекомендуют придерживаться скандинавской диеты. Этот тип питания помогает оставаться здоровым, поддерживает работу сердечно-сосудистой системы и кишечника, а также иммунитета.
«Кто спортом занимается, тот силы набирается»
Чтобы поддерживать здоровье, необходимы и физические упражнения.
Так, многие эксперты говорят о том, что теннис — «самый здоровый вид спорта». Он помогает укреплять мышцы и скелет, поддерживает психическое здоровье, а также приносит пользу сердечно-сосудистой системе за счёт высокоинтенсивных движений и коротких периодов отдыха.
Детям и взрослым полезно также плавание. Этот вид спорта ритмичный и динамичный. За счет этого он увеличивает частоту сердечных сокращений и эффективно снижает кровяное давление, снижая риск развития инфаркта и инсульта.
Плавание также благотворно влияет на опорно-двигательную систему, так как плотность воды обеспечивает сопротивление при каждом движении.
Если сложно начать заниматься спортом, можно начинать с малого. Эксперты рассказали, что для здоровья полезно висеть на турнике. Всего несколько минут в день помогут поправить осанку, сделать тело гибче, а также накачать мышцы рук и туловища.
Когда кофе — враг
Почти каждый человек начинает свой день с чашечки кофе, однако есть люди, которым нежелательно употреблять этот напиток.
Так, неврологи советуют отказаться от кофе людям, страдающим от бессонницы. Дело в том, что кофеин нарушает сон. Также вещество повышает давление, а ежедневное употребление напитка может сделать вас тревожным и раздражительным.
Также кофе стоит с осторожностью пить людям, страдающим заболеваниями ЖКТ.
Помимо прочего, кофе пагубно влияет на сердце и сосуды. Поэтому стоит отказаться от классического напитка в сторону декафа — того же кофе, только без кофеина. Он богат питательными веществами и антиоксидантами, снижает риск развития диабета и заболеваний печени.