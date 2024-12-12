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В российских школах предлагают ввести уроки здоровья

В России могут появиться новые уроки «Мое здоровье», посвященные вопросам гигиены, питания и режима сна для школьников. С инициативой выступил первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

На заседании комитета Огуль подчеркнул важность обучения детей основам здоровья с раннего возраста. «Первоклассникам следует объяснять самые элементарные вещи, касающиеся их здоровья», — передают РИА Новости слова депутата.

Для старшеклассников уроки будут охватывать более сложные темы, такие как правильное питание, физическая активность и методы управления стрессом.

Парламентарий также отметил необходимость обучения старших учеников навыкам оказания первой медицинской помощи. «Сегодня мы упустили этот аспект, и многие старшеклассники даже не знают, как помочь в экстренной ситуации», — добавил Огуль. По его словам, новая инициатива направлена на формирование у молодежи здоровых привычек и повышение уровня медицинской грамотности.

Ранее сообщалось, что российские учителя поддержат возвращение оценки за поведение в школах, о котором на заседании СПЧ говорил президент Владимир Путин.