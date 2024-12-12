В российских школах предлагают ввести уроки здоровья

На заседании комитета Огуль подчеркнул важность обучения детей основам здоровья с раннего возраста. «Первоклассникам следует объяснять самые элементарные вещи, касающиеся их здоровья», — передают РИА Новости слова депутата.
Для старшеклассников уроки будут охватывать более сложные темы, такие как правильное питание, физическая активность и методы управления стрессом.
Парламентарий также отметил необходимость обучения старших учеников навыкам оказания первой медицинской помощи. «Сегодня мы упустили этот аспект, и многие старшеклассники даже не знают, как помочь в экстренной ситуации», — добавил Огуль. По его словам, новая инициатива направлена на формирование у молодежи здоровых привычек и повышение уровня медицинской грамотности.
Ранее сообщалось, что российские учителя поддержат возвращение оценки за поведение в школах, о котором на заседании СПЧ говорил президент Владимир Путин.