В российских школах предлагают ввести уроки здоровья

Парламентарий также отметил необходимость обучения старших учеников навыкам оказания первой медицинской помощи. «Сегодня мы упустили этот аспект, и многие старшеклассники даже не знают, как помочь в экстренной ситуации», — добавил Огуль. По его словам, новая инициатива направлена на формирование у молодежи здоровых привычек и повышение уровня медицинской грамотности.