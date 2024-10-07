Здоровье в банке. Назван продукт, который защитит сердце и сохранит фигуру

К сожалению, фасоль и другие бобовые не часто бывают на нашем столе. У них есть верные поклонники, делающие блюда из них нередко, но в целом, люди едят их от случая к случаю. Они не входят в «ядро» нашей кухни. И как показывает исследование, опубликованное в Nutrition Journal («Журнал по питанию»), это плохо.