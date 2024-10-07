Здоровье в банке. Назван продукт, который защитит сердце и сохранит фигуру

Они изучали все виды фасоли, горох, нут и чечевицу. Учитывались любые виды этих продуктов — свежие, сушёные и мороженые, используемые для приготовления блюд, а также консервированные, которые можно есть и самостоятельно.
Редкий гость на нашем столе
К сожалению, фасоль и другие бобовые не часто бывают на нашем столе. У них есть верные поклонники, делающие блюда из них нередко, но в целом, люди едят их от случая к случаю. Они не входят в «ядро» нашей кухни. И как показывает исследование, опубликованное в Nutrition Journal («Журнал по питанию»), это плохо.
Ученые установили, что у потреблявших больше бобовых качество питания было существенно выше. Они получали в достатке многие дефицитные вещества, которых людям часто не хватает. В первую очередь это пищевые волокна, калий, магний, железо, фолат (фолиевая кислота) и холин.
Недостаток калия в современном питании — общее место. А ведь он очень важен в профилактике и лечении гипертонии. Калий смягчает действие натрия, и поэтому, чем больше вы его потребляете, тем больше натрия выводится из организма.
Волокна здоровья
Ещё авторы исследования особо подчеркивают, что бобы способствовали существенному увеличению ежедневного потребления пищевых волокон. Их сильно не хватает в современном питании, в том числе и в России. А они очень важны не только для поддержания оптимального здоровья пищеварительной системы, но и защиты от главных болезней современности — сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета 2 типа, ожирения и даже некоторых видов рака.
Это все ранее было продемонстрировано и в отношении фасоли и бобовых. Кто их потреблял больше, имели на 24% ниже риск болезней сердца и сосудов, на 31% риск ишемической болезни сердца (ИБС), на 20% риск инсульта, на 23% — диабета и на 6% — рака.
Свои — среди чужих, чужие — среди своих
«Это исследование ясно показывает, что употребление в пищу бобовых и фасоли полезно, и чем больше их есть, тем лучше, — говорит ведущий автор исследования Яннис Папаниколау из Центра стратегии питания в Канаде. — Они являются прекрасными источниками клетчатки, фолиевой кислоты и калия, а также растительного белка, который содержит железо и цинк, как и другие белковые продукты».
В определенном смысле, фасоль и другие бобовые попали в «прокрустово ложе». Их статус как продуктов не очень четко определен. С одной стороны, они близки к овощам, с другой — к белковым продуктам (мясо, птица, рыба). Но де факто они являются хорошим «гибридом» этих двух групп: по сравнению с белковыми продуктами они дополнительно содержат пищевые волокна и калий, а в сравнении с овощами — белок.