Здоровая экономия. Чем полезен заменитель молочного жира

Рацион россиян невозможно представить без молочных продуктов: молока, сливочного масла, творога, сметаны, сыров и мороженого на десерт, причём ценными люди считают продукты с высоким процентом жирности. Но вот по мнению медицинского сообщества, это неправильно.

Бомба замедленного действия

Молоко — действительно полезный продукт. В нём много необходимого для крепких костей и здоровья зубов кальция, это источник белка, в нём содержатся все незаменимые аминокислоты — строительный материал для новых клеток, в том числе клеток иммунной системы. Однако есть в молочных продуктах и не слишком полезный для здоровья компонент — молочный жир, в котором преобладают элементы, повышающие риск болезней сердца и сосудов: насыщенные жиры, холестерин и трансжиры естественного происхождения, количество которых может достигать 8%.

В совокупности эти элементы питания приводят к атеросклерозу — состоянию, при котором холестерин накапливается в стенках сосудов и приводит к инфарктам и инсультам. 55% всех смертей среди мужчин связаны именно с ними. Женщинам повезло чуть больше — от коронарных проблем их бережёт гормон эстроген. Средний возраст мужчин — 68 лет, женщины в среднем живут на 10 лет больше.

По мнению Минздрава, до 80% всех инфарктов, инсультов и новообразований можно предотвратить с помощью корректировки рациона питания.

В чём польза продуктов с заменителем молочного жира?

Грамотным решением проблемы может стать выбор в пользу продуктов с заменой молочного жира. В них производитель сохраняет полезный молочный белок, а животные жиры специально заменяет на растительные. При этом заменитель молочного жира вовсе не страшный зверь, это смесь из натуральных растительных масел — подсолнечного, оливкового, рапсового, пальмового, кукурузного и любых других, которые смешивают так, чтобы сохранять полезные жирные кислоты.

В продуктах с заменой молочного жира увеличена доля здоровых полиненасыщенных жирных кислот, но предусмотрительно уменьшено количество вредных компонентов: холестерина и насыщенных жиров, источником которых является животный жир. Вредных трансжиров в таких продуктах нет вовсе. Зато сохраняются биологически активные элементы и витамины. При этом стоимость таких продуктов ниже, ведь растительного сырья — больше.

Опыт северных соседей

Пользу от употребления продуктов с заменой молочного жира на растительные масла подтверждает опыт наших северных соседей — финнов. В их рационе составные продукты появились на столах еще в середине прошлого века. Это было частью государственной программы «Северная Карелия» по снижению смертности от болезней сердца.

Таким образом Финляндия смогла отказаться от своего горького лидерства по уровню смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в Европе и в мире. Дело в том, что финны потребляли фантастическое количество сливочного масла — 12 килограммов в год на человека. Плюс к этому ежедневное потребление мясных блюд и алкоголя. И уже к 40 годам у людей возникали серьёзные проблемы с сердцем, что влекло за собой раннюю смертность.

«Северная Карелия» взялась за дело кардинально — с населением стали работать врачи, социологи, убеждая людей переходить на правильное питание и вести здоровый образ жизни. В первую очередь — снижать количество высокожирных молочных продуктов и жирного мяса. И вот результат — всего за 20 лет (с 1973-го по 1995-й) смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в Финляндии снизилась в 8 раз. За этот период потребление сливочного масла упало с 90% до 4%, а потребление масла диетического, которое в России называют «спредом», на конец 90-х составило более 40%. Страны со сходными с российскими природными и климатическими условиями (Финляндия, Норвегия, Канада) включили продукты с заменой молочного жира на растительный в официальные диетические рекомендации, так же поступили Британия, Ирландия и Германия.

В нашей стране производство составных продуктов ещё только начинает набирать обороты, и отношение к ним неоднозначное. Однако отворачиваться от этикеток «С заменителем молочного жира» не стоит, потому что это продукт, который во всём мире признан профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний.