Здоровая альтернатива. Чем заменить мясо, если вы вегетарианец

Некоторые люди — по этическим соображениям, религиозным мотивам, из-за стремления к ЗОЖу и по другим причинам — не едят мясо. Кто-то отказывается от него временно, например на период поста. Таким людям важно подобрать альтернативные продукты, чтобы избежать нехватки питательных веществ.