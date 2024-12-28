Здание с альбома Morrison Hotel от The Doors повреждено в результате пожара

Здание, запечатленное на обложке культового альбома The Doors 1970 года Morrison Hotel, серьезно пострадало при пожаре. Для тушения огня понадобилась помощь 17 пожарных расчетов, которым удалось справиться с пламенем примерно через полтора часа.
Здание находится на перекрестке бульвара Пико и улицы Хоуп-стрит в центре Лос-Анджелеса, сообщает Variety. В конце шестидесятых годов здание функционировало как отель. В последние годы оно служило учебным центром пожарной охраны Лос-Анджелеса, а также планировалась его реконструкция под доступное жилье.
Фотографию для обложки альбома сделал фотограф Генри Дилц в декабре 1969 года. На снимке члены группы The Doors запечатлены, сидя за витриной отеля. Группа нашла забавным совпадение названия отеля с фамилией вокалиста Джима Моррисона.
Ранее стало известно, что The Doors отметят 60-летие релизом альбомов и книги.