Здание с альбома Morrison Hotel от The Doors повреждено в результате пожара

Здание находится на перекрестке бульвара Пико и улицы Хоуп-стрит в центре Лос-Анджелеса, сообщает Variety. В конце шестидесятых годов здание функционировало как отель. В последние годы оно служило учебным центром пожарной охраны Лос-Анджелеса, а также планировалась его реконструкция под доступное жилье.