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Здание с альбома Morrison Hotel от The Doors повреждено в результате пожара

Здание, запечатленное на обложке культового альбома The Doors 1970 года Morrison Hotel, серьезно пострадало при пожаре. Для тушения огня понадобилась помощь 17 пожарных расчетов, которым удалось справиться с пламенем примерно через полтора часа.

Источник: Звук

Здание, запечатленное на обложке культового альбома The Doors 1970 года Morrison Hotel, серьезно пострадало при пожаре. Для тушения огня понадобилась помощь 17 пожарных расчетов, которым удалось справиться с пламенем примерно через полтора часа.

Здание находится на перекрестке бульвара Пико и улицы Хоуп-стрит в центре Лос-Анджелеса, сообщает Variety. В конце шестидесятых годов здание функционировало как отель. В последние годы оно служило учебным центром пожарной охраны Лос-Анджелеса, а также планировалась его реконструкция под доступное жилье.

Фотографию для обложки альбома сделал фотограф Генри Дилц в декабре 1969 года. На снимке члены группы The Doors запечатлены, сидя за витриной отеля. Группа нашла забавным совпадение названия отеля с фамилией вокалиста Джима Моррисона.

Ранее стало известно, что The Doors отметят 60-летие релизом альбомов и книги.