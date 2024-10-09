Заживляющие плазмиды. Наши учёные предлагают лечить раны с помощью ДНК

Учёные Белгородского государственного национального исследовательского университета разработали принципиально новый подход к лечению травматических и сосудистых повреждений. Он основан на применении плазмид — небольших молекул ДНК, физически обособленных от хромосом и способных к автономной репликации. Они могут ускорять процесс заживления ран.
5 миллионов человек умирают от травм каждый год
Травмы, как бытовые, так и производственные, дают значительную нагрузку на систему здравоохранения. По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый год более 5 млн человек умирают из-за несчастных случаев, связанных с травмами. Несмотря на принимаемые профилактические меры, количество таких инцидентов не уменьшается. Поэтому учёные во всём мире ищут и предлагают новые методы лечения таких повреждений, в том числе с использованием стволовых клеток.
Российские исследователи не остаются в стороне. Учёные из НИУ «БелГУ» решили применить для этого технологии генной терапии.
«Генная терапия направлена на доставку генетического материала в клетки пациента, а именно — в область раны или сосудистого повреждения. В нашем случае это будет изменять выработку ряда факторов, участвующих в заживлении ран и восстановлении тканей», — рассказала РИА Новости доцент Медицинского института НИУ «БелГУ» Дарья Костина.
Может быть эффективен и на людях
На данный момент учёные провели две серии экспериментов, моделируя ожоговые и холодовые травмы у крыс, а также ишемию — снижение кровотока — у мышей. После возникновения и развития патологий животным делали инъекцию — вводили синтезированные плазмиды в область повреждений.
Затем исследователи оценивали степень заживления раны и восстановления тканей по различным показателям. Как объяснила Дарья Костина, результаты экспериментов продемонстрировали, что плазмидная ДНК ускоряет процессы заживления ран, одновременно снижая риск возникновения осложнений.
Она отметила, что этот метод может быть эффективен не только на грызунах, но и на людях. Одним из направлений является коррекция последствий ишемических повреждений — они часто приводят к различным заболеваниям, включая ишемическую болезнь сердца, инсульты, повреждения печени и почек, а также осложнения после хирургических операций.
По словам профессора Михаила Покровского, директора НИИ Фармакологии живых систем НИУ «БелГУ», несмотря на значительные достижения в сфере генетических технологий и большой опыт клинического использования генной терапии, стоимость подобных разработок и самих препаратов пока остаётся высокой.
«В отличие от редких заболеваний, травматические повреждения распространены повсюду, поэтому надо делать шаги в сторону повышения доступности таких продуктов для населения», — отметил Покровский.
При этом учёные утверждают, что минимальный срок для разработки и выхода новых лекарств на рынок, включая клинические испытания, составляет около десяти лет.