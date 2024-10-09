Заживляющие плазмиды. Наши учёные предлагают лечить раны с помощью ДНК

Она отметила, что этот метод может быть эффективен не только на грызунах, но и на людях. Одним из направлений является коррекция последствий ишемических повреждений — они часто приводят к различным заболеваниям, включая ишемическую болезнь сердца, инсульты, повреждения печени и почек, а также осложнения после хирургических операций.