Заявление Стармера об Украине вызвало тревогу на Западе

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Премьер Британии Кир Стармер заявлением о конфликте на Украине приблизил ядерную войну, написал член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Арманд Мема в соцсети X.

Источник: РИА "Новости"

«Стармер хочет дать Украине больше ракет Storm Shadow и просит других европейских союзников также предоставить больше ракет большой дальности. Я не могу найти слов, чтобы описать, насколько безрассудна и опасна “коалиция желающих”. Европа никогда не была так близка к ядерному конфликту», — говорится в публикации.

Мема добавил, что украинский конфликт выходит из-под контроля.

Накануне в заявлении Даунинг-стрит говорилось, что Стармер в ходе звонка с лидерами стран так называемой «коалиции желающих» призовет к поставкам Украине дальнобойного оружия и к изъятию замороженных российских активов для передачи их Киеву.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.