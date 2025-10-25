Заявление Стармера об Украине вызвало тревогу на Западе

«Стармер хочет дать Украине больше ракет Storm Shadow и просит других европейских союзников также предоставить больше ракет большой дальности. Я не могу найти слов, чтобы описать, насколько безрассудна и опасна “коалиция желающих”. Европа никогда не была так близка к ядерному конфликту», — говорится в публикации.