Завораживающие космические пейзажи: лучшие астрофотографии 2025 года

Ежегодный конкурс астрофотографии, проводимый Королевской обсерваторией Гринвича, в очередной раз доказал, что Вселенная — неиссякаемый источник вдохновения. В 2025 году проект, отмечающий 17-летие, побил рекорд по количеству заявок: фотографы со всего мира представили на суд жюри 5880 снимков космических явлений, планет и далеких галактик.
Среди отобранных работ — потрясающие воображение кадры. Например, луна, окрашенная в кроваво-красные тона земной тени, парит над ночным Шанхаем, создавая сюрреалистический контраст с городскими огнями. Другой участник запечатлел Солнечную систему в виде «семейного портрета», где планеты выстроились в живописной гармонии. Особое внимание привлекла и комета, чьи хвосты, пронзающие космическую тьму, напоминают фантастический арт-объект.
Организаторы подчеркивают, что благодаря развитию технологий современные астрофотографы могут фиксировать детали, которые еще несколько десятилетий назад были недоступны любителям. Конкурс не только вдохновляет на изучение космоса, но и демонстрирует, как искусство и наука сливаются воедино.
Полный шорт-лист, имена победителей и лауреатов станут известны 11 сентября во время онлайн-церемонии награждения. До этого момента поклонники астрофотографии могут следить за публикациями отобранных работ — и, возможно, найти среди них новые обои для своего экрана.
Ранее в мире фотографии появился новый престижный конкурс, посвященный искусству съемки с высоты, — International Aerial Photographer of the Year. В 2025 году жюри выбрало топ-101 лучших работ, среди которых — впечатляющие пейзажи, абстрактные композиции и драматические черно-белые кадры. Гран-при завоевала американка Джоанна Штайдле, а обладателем титула «Фотография года» стал австралиец Игнасио Паласиос.