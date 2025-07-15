Завораживающие космические пейзажи: лучшие астрофотографии 2025 года

Организаторы подчеркивают, что благодаря развитию технологий современные астрофотографы могут фиксировать детали, которые еще несколько десятилетий назад были недоступны любителям. Конкурс не только вдохновляет на изучение космоса, но и демонстрирует, как искусство и наука сливаются воедино.