Заводы без людей: в России начнут создавать производство с роботами

Министр промышленности и торговли Антон Алиханов сообщил, что государственным корпорациям поручили подготовить планы по переходу заводов и предприятий на почти полностью автоматизированную работу — так, чтобы они могли работать практически без участия человека.

Анастасия Якушина
Автор ВФокусе Mail
Источник: АГР Холдинг

«Это один из элементов повышения производительности. У каждой корпорации есть планы по повышению производительности труда, и это один из магистральных элементов», — приводит URA.ru слова Алиханова со ссылкой на «Ведомости».

Какие предприятия будут работать без людей

Во-первых, завод в Рудневе, принадлежащий Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), которая входит в госкорпорацию «Ростех». Отмечается, что первый этап роботизации уже практически пройден. Полный переход будет осуществлен в 2027 году.

Во-вторых, на КамАЗе представлено высокоавтоматизированное производство.

«Там работают лишь операторы, все остальные операции выполняют роботы», — отметил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.

Перспективы заводов без людей

В ближайшие пять лет автомобильные заводы станут полностью автоматизированы, считают эксперты. Например, у Китая они появятся к 2030 году, а у США еще быстрее при условии, что люди останутся заняты в логистике, обслуживании и контроле процессов.

Производители выигрывают: роботы работают без остановок, не требуют выплат и снижают затраты. Автоматизация почти вдвое ускоряет выпуск новых моделей. Но у такого прогресса есть и минусы.

«Сокращение рабочих мест на сборочных линиях неизбежно усилит напряженность в отношениях с профсоюзами. При этом специалисты сходятся во мнении, что люди по-прежнему будут востребованы в сферах обслуживания оборудования, контроля качества, программирования и управления сложными производственными системами», — пишет портал Motor Page.