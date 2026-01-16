Заводы без людей: в России начнут создавать производство с роботами

«Это один из элементов повышения производительности. У каждой корпорации есть планы по повышению производительности труда, и это один из магистральных элементов», — приводит URA.ru слова Алиханова со ссылкой на «Ведомости».
Какие предприятия будут работать без людей
Во-вторых, на КамАЗе представлено высокоавтоматизированное производство.
«Там работают лишь операторы, все остальные операции выполняют роботы», — отметил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.
Перспективы заводов без людей
В ближайшие пять лет автомобильные заводы станут полностью автоматизированы, считают эксперты. Например, у Китая они появятся к 2030 году, а у США еще быстрее при условии, что люди останутся заняты в логистике, обслуживании и контроле процессов.
Производители выигрывают: роботы работают без остановок, не требуют выплат и снижают затраты. Автоматизация почти вдвое ускоряет выпуск новых моделей. Но у такого прогресса есть и минусы.
«Сокращение рабочих мест на сборочных линиях неизбежно усилит напряженность в отношениях с профсоюзами. При этом специалисты сходятся во мнении, что люди по-прежнему будут востребованы в сферах обслуживания оборудования, контроля качества, программирования и управления сложными производственными системами», — пишет портал Motor Page.