Зависимость альпинистов: зачем люди идут в горы и гибнут там за собственные деньги

Любовь до последнего вздоха
Драматизма ситуации придавал тот факт, что опытная горовосходительница несколько лет назад пережила личную драму — в 2021 году ее муж трагически погиб от инсульта, когда пара штурмовала Хан-Тенгри — еще один семитысячник, расположенный в Киргизии. Записи ее переговоров по рации с базовым лагерем, которые она вела в ту роковую ночь, широко разошлись в сети: Наталья тогда отказалась бросать мужа одного, несмотря на уговоры врачей и спасателей. Решившись на холодную ночевку на экстремальной высоте, где человеческий организм почти не восстанавливается, она была с ним до последнего момента.
Теперь, судя по последним данным, горы могут забрать и ее саму: на свежих кадрах с дрона видно, что она не демонстрирует признаков жизни, при этом возможности начать полноценную спасательную операцию нет — высота и погодные условия пока не позволяют.
Накануне стало известно, что от обморожений и отека мозга погиб итальянский альпинист, находившийся возле вершины Пика Победы и пытавшийся помочь Наталье. Кроме того, из-за турбулентности и жесткой посадки сильно пострадали несколько спасателей и пилот, пытавшиеся добраться до нее на вертолете.
Все это вызвало широкую дискуссию в СМИ и соцсетях: почему из-за «прихоти» «экстремалки», пусть даже и очень подготовленной, гибнут и страдают люди, пытаясь спасти ее из критической ситуации, созданной ее же собственными руками и, к слову говоря, за ее же собственные деньги (известно, что цена «пакета услуг» за восхождение на Пик Победы составляет около полумиллиона рублей).
На вершину — за деньги
Случай Натальи стал резонансным, но, разумеется, далеко не единственным в истории альпинизма. А особенно — коммерческого альпинизма, который начал активно развиваться в 1990-е годы. До этого времени альпинизм был уделом первооткрывателей и спортсменов, и только в 90-е годы, с развитием массового туризма, а также в условиях технологического скачка в индустрии альпинисткого оборудования, в США начали появляться компании, предлагавшие полноценные туры на Эверест и другие горы с полным пакетом услуг — питание, личные ассистенты-шерпы, кислородные баллоны, медицинская поддержка, собственная метеорологическая служба и многое другое.
В СССР отношение в альпинизму было несколько иным: горы романтизировались, это была «территория» сильных мужчин и отчаянных женщин, настоящих преданных друзей и бесстрашных покорителей, героев и борцов. Альпинизм был «профессионализирован». Несмотря на то, что в России альпинизм также успешно встал на коммерческие рельсы, и по сей день есть некий скепсис в адрес восходителей-любителей: мол, вы платите деньги, а вас буквально «на руках» на вершину заносят шерпы и гиды.
Однако смерть на горе может настигнуть любого — и альпиниста-профессионала с многолетним стажем, и новичка, отправившегося в свое первое восхождение. Например, блестящий советский (после распада СССР — казахстанский) альпинист, спортсмен Анатолий Букреев, не раз покорявший Эверест без дополнительного кислорода, погиб под внезапной лавиной на Аннапурне. В 2023 г. на склонах Дхаулагири погибла профессиональная спортсменка, мастер спорта по альпинизму и инструктор из Перми Надежда Оленева, по абсолютно нелепой случайности сорвавшись в пропасть.
При этом ежегодно несколько человек, которые решили впервые попробовать себя в горовосхождениях, погибают на склонах Эльбруса (5642 м) — на горе, считающейся технически абсолютно несложной, не в пример Пику Победы или иным вершинам в 7 или 8 тыс. метров. Горы — это стихия, которая может настигнуть каждого.
Почему так манит в горы
И тем не менее, люди упорно продолжают стремиться в горы. Не жалея сил, здоровья и средств (стоимость некоторых экспедиций на гималайские вершины может достигать до 200 тыс. долларов!!). Многие теряют в горах родных и близких и все равно продолжают возвращаться к заснеженным вершинам. Почему? Это сложная совокупность социальных, психологических и биологических факторов, далеко не всегда имеющих созидательную природу.
Психологи объясняют, что в основе этой тяги лежит работа дофаминовой системы мозга (ее еще называют системой вознаграждения). Преодоление трудностей вызывает прилив адреналина и эндорфинов, «вознаграждающих» мозг за совершенное усилие, что вызывает легкую эйфорию, легкость и восторг. Человек получает глубокое психологическое удовлетворение от достижения цели, тем более что покорение вершины — это буквальное воплощение идеи личностного и социального прогресса.
Разумеется, есть в этом и более сложные механизмы. Кто-то убегает в горы от неразрешимых жизненных проблем, ведь жизнь в горах подчиняется очень простым правилам. Она срывает социальные маски и роли, формулируя предельно ясные цели: выжить, помочь другому, отдохнуть поесть, согреться. Все это может формировать пиковое экзистенциальное переживание, ощущение столкновения с чем-то грандиозным, чувство подлинности жизни в настоящем моменте — «я есть». Легендарный альпинист Райнхольд Месснер часто повторял, что он не может жить без гор, так как именно горы «позволяют чувствовать себя живым».
Некоторые идут в горы за амбициями — покорить, достичь, стать первым, отличиться, попасть в заголовки, попробовать себя на прочность. Кто-то горами пытается заглушить свою внутреннюю боль, тяжелые душевные переживания. Кстати, опытные альпинисты говорят о том, что бывали случаи осознанного суицида в горах, когда человек шел к вершине с намерением так или иначе расстаться с жизнью.
Энергию — в мирное русло
Критики часто упрекают тех, кто всерьез увлечен горами, в том, что они сознательно помещают себя в экстремальные ситуации с риском жизни (причем не только своей), и, мол, это бесстрашие и силу можно использовать в более созидательных целях — помогать сиротам, брошенным старикам, бездомным животным, жертвам конфликтов и насилия и пр. Но это так не работает.
Человек попадает в своего рода эмоционально-психологическую зависимость, имеющую, к тому же, в широком смысле социально одобряемый фундамент. Ведь альпинизм, как правило, ассоциируется со здоровым образом жизни, спортом, высоким уровнем личностной воли и мотивации, целостности мировосприятия, героизмом и так далее. Люди всегда будут ходить в горы. И покорять вершины. И иногда — увы, гибнуть.
Автор Евгения Пименова — публицист, историк, кандидат исторических наук