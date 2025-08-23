Зависимость альпинистов: зачем люди идут в горы и гибнут там за собственные деньги

Драматизма ситуации придавал тот факт, что опытная горовосходительница несколько лет назад пережила личную драму — в 2021 году ее муж трагически погиб от инсульта, когда пара штурмовала Хан-Тенгри — еще один семитысячник, расположенный в Киргизии. Записи ее переговоров по рации с базовым лагерем, которые она вела в ту роковую ночь, широко разошлись в сети: Наталья тогда отказалась бросать мужа одного, несмотря на уговоры врачей и спасателей. Решившись на холодную ночевку на экстремальной высоте, где человеческий организм почти не восстанавливается, она была с ним до последнего момента.