Эксперт: действительно ли сельские учителя получают в Казахстане зарплату 120 тысяч

Дискуссия о разрыве в оплате труда педагогов разгорелась после того, как российский математик Алексей Савватеев в интервью заявил, что зарплаты учителей в Казахстане почти в пять раз выше, чем в России. По его словам, если средняя зарплата российского учителя в регионах редко превышает 30 тысяч рублей, то в Казахстане она достигает 40 тысяч, а в сельских школах — и вовсе «120 тысяч рублей при типовой нагрузке порядка 25 часов».