Эксперт: действительно ли сельские учителя получают в Казахстане зарплату 120 тысяч

Успешная реформа
За последние годы Казахстан предпринял значительные шаги по укреплению статуса педагога. Согласно официальным данным, в 2025 учебном году численность учителей в стране достигла 406 тысяч человек, что на 8 тысяч превышает показатели предыдущего года. В 2023 году был введен комплекс дополнительных мер поддержки, включая надбавки для воспитателей детских садов, а также специальные доплаты за квалификацию, стаж, условия труда, учёеные степени и наставническую деятельность.
Знаковым достижением стало обеспечение преимущества для сельских учителей — их доходы как минимум на 25% превышают зарплаты городских коллег. В 2025 году более 11 тысяч педагогов прошли курсы повышения квалификации, причем большинство из них представляли сельские школы.
С 2019 по 2024 годы зарплаты учителей в Казахстане выросли в среднем в 2−2,5 раза, что соответствует заявлениям властей о двукратном увеличении. С 2019 года Казахстан утроил бюджет системы образования, что позволило построить 1200 новых школ для более чем миллиона учеников. Средняя зарплата педагогов в 2024 году превысила 70 тысяч рублей для города и 80 тысяч рублей для сельских школ, где максимальные зарплаты выросли наиболее заметно благодаря целевым программам.
Где учителям жить хорошо
Дискуссия о разрыве в оплате труда педагогов разгорелась после того, как российский математик Алексей Савватеев в интервью заявил, что зарплаты учителей в Казахстане почти в пять раз выше, чем в России. По его словам, если средняя зарплата российского учителя в регионах редко превышает 30 тысяч рублей, то в Казахстане она достигает 40 тысяч, а в сельских школах — и вовсе «120 тысяч рублей при типовой нагрузке порядка 25 часов».
Средняя зарплата учителя в России, по данным Росстата, составляет 55 634 рубля. Больше всего педагоги получают в Центральном округе и на Чукотке — до 142 тысяч рублей. Меньше всего в республиках Кавказа. Так, в Ингушетии учитель в среднем получает 29 тысяч рублей в месяц.
Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Грозин считает, что зарплаты учителей в Казахстане действительно выросли за последние пять лет, но говорить о том, что профессия педагога стала особенно ценной и высокооплачиваемой преждевременно.
«Если преподаватель работает на максимуме, включая классное руководство, различные нагрузки, дополнительные занятия, то это максимально высокий показатель из возможных», — заявил ВФокусе Mail Грозин.
«Разброс зарплат огромен, — уточнил специалист. — В Алма-Ате или Астане педагоги получают значительно больше, чем в районных центрах, благодаря региональным надбавкам». Аналогичная картина, по его словам, характерна и для России: московские учителя зарабатывают существенно больше, чем их коллеги в Томске или Омске. При этом эксперт отмечает, что помимо регионального дисбаланса, существует и общая для двух стран проблема — чрезмерная бюрократическая нагрузка. Педагогам как в России, так и в Казахстане приходится тратить значительную часть рабочего времени на составление отчетов вместо занятий с учениками.
Казахстан выделяется в Центральной Азии как социальный лидер, чему способствуют доходы от сырьевого экспорта. По словам Грозина, зарплаты учителей и госслужащих в республике близки к российским и опережают Киргизию, Узбекистан и Таджикистан на 10−20%.
«Казахстан догоняет Россию по социальным стандартам. Это проявляется в инвестициях в школы, стипендиях и инфраструктуре. Однако частая смена министров — за десятилетие их было пять — и новые реформы создают нестабильность», — считает Грозин.
«Каждый министр начинает свою реформу, что сбивает учителей с толку. Тем не менее, высокий статус педагогов и инвестиции в образование делают Казахстан примером для региона», — подчеркнул эксперт.